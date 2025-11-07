وزير الداخلية: عازمون على مواصلة حربنا ضد آفة المخدرات بكل ما أوتينا من قوة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الجمعة إن وزارة الداخلية تعتزم مواصلة حربها ضد آفة المخدرات بكل ما أوتيت من قوة مؤكدا أن (الداخلية) تستمد قوتها من الدعم والتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ فهد اليوسف لقناة (الأخبار) خلال زيارة قام بها للحملة التوعوية (نحميكم ضد المخدرات) التي تنفذها وزارتا الداخلية والصحة وجامعة الكويت في مجمع الأفنيوز.

وأفاد الشيخ فهد اليوسف أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها مبينا أن المجلس قرر رفع مشروع المرسوم إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد.

وأضاف أن الدعم الكامل من حضرة صاحب السمو أمير البلاد مكن الوزارة من تحقيق نجاحات كبيرة تمثلت بالقضاء على نحو 90 في المئة من كميات المخدرات التي تدخل البلاد مبينا أن القانون الجديد سيكون صارما ورادعا بحق المتاجرين والمتعاطين للمخدرات.

وأشار إلى أن الأحكام في السابق شهدت بعض التراخي متمنيا أن يسهم القانون في تصحيح المسار وردع كل من يتعامل مع هذه الآفة الخطيرة.

وأوضح أنه كلف الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الإعلام لإطلاق برنامج توعوي قبل نشرة الأخبار حتى دخول القانون حيز التنفيذ لتعريف المجتمع بمواده الجديدة.

وأشار إلى أن الاتجار بالمخدرات ومحاولات نشرها في دول الخليج مستمرة سواء المصنعة أو المزروعة مؤكدا أن دول الخليج يد واحدة وتتعاون فيما بينها في تبادل المعلومات لمكافحة هذه الآفة.

وأشاد بدور جمعية المحامين الكويتية والقائمين على حملة (نحميكم ضد المخدرات) المتمثلة في وزارتي الداخلية والصحة وجامعة الكويت مؤكدا أهمية الحملات التوعوية في سبيل حماية الوطن من آفة المخدرات.

وأعرب الشيخ فهد اليوسف عن أمله في أن تسهم جمعية المحامين في مساندة وزارة الداخلية في تفسير مواد القانون الجديد.