القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتانياهو ومسؤولين آخرين من الاحتلال بتهمة ارتكاب إبادة

صورة الدمار في قطاع غزة

أصدر القضاء التركي الجمعة مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب إبادة بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو والعديد من المسؤولين في دولة الاحتلال، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

وقالت النيابة العامة في اسطنبول في بيان إن مذكرات التوقيف تستهدف 37 مشتبها به، لكنها لم تنشر قائمة كاملة باسمائهم.

ومن بين هؤلاء أيضا رئيس أركان الاحتلال إيال زمير، وفق النيابة العامة لاسطنبول التي تدين “الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بشكل منهجي من جانب دولة الاحتلال في غزة”.

واشارت السلطات القضائية التركية أيضا إلى قضية “مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني” الذي بنته تركيا في قطاع غزة وقصفه جيش الاحتلال في آذار/مارس.

وتركيا واحدة من أكثر الدول انتقادا للحرب التي شنها الاحتلال في غزة ردا على هجوم حماس غير المسبوق على أراضي الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي العام الماضي انضمّت تركيا إلى دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية تتّهم فيها بريتوريا دولة الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية.

وأتاحت خطة سلام اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرساء وقف هش لإطلاق النار في القطاع في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعد عامين على اندلاع الحرب المدمّرة.