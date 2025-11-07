دولة الكويت تؤكد التزامها الثابت بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

عضو الوفد الكويتي في فيينا السكرتير الثالث منيرة الطيار خلال أعمال الدورة الرابعة عشرة لجمعية الدول الأطراف في الأكاديمية

أكدت دولة الكويت التزامها الثابت بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودعمها المتواصل للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وجهودها الرامية إلى تعزيز النزاهة وبناء القدرات المؤسسية على المستويين الوطني والدولي.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها عضو الوفد الكويتي في فيينا السكرتير الثالث منيرة الطيار خلال أعمال الدورة ال14 لجمعية الدول الأطراف في الأكاديمية التي شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية.

وأعربت الطيار في مستهل كلمتها عن خالص التقدير لحكومة جمهورية النمسا والأمانة العامة للأكاديمية على حسن تنظيم أعمال الدورة والجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.

وأكدت أن دولة الكويت تبنت رؤية وطنية شاملة لتعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تشرف عليها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع الجهات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وبالاستفادة من البرامج التدريبية للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.

وشددت على أهمية استمرار دعم الأكاديمية ماليا وفنيا لتمكينها من أداء مهامها التعليمية والبحثية على أكمل وجه بما يعزز مكانتها كمركز تميز عالمي في هذا المجال.

واختتمت الطيار كلمتها بالتأكيد على حرص دولة الكويت على تعزيز التضامن الدولي والشراكات متعددة الأطراف في مواجهة الفساد بجميع صوره مؤكدة استعداد الكويت لمواصلة تعاونها الوثيق مع الأكاديمية والدول الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة في ترسيخ النزاهة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.