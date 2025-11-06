وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يبحث مع مسؤول أمني عماني موضوعات مشتركة

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني مع مساعد المفتش العام للشرطة في سلطنة عمان اللواء عبدالله الحارثي

بحث وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني مع مساعد المفتش العام للشرطة في سلطنة عمان الشقيقة اللواء عبدالله الحارثي عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الخميس إن اللواء العدواني التقى باللواء الحارثي والوفد المرافق له وذلك بحضور رئيس قطاع شؤون المرور والعمليات العميد عبدالله العتيقي.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الجانبين في مختلف مجالات العمل الأمني.

ونقل البيان عن اللواء العدواني تأكيده عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وما يجمعهما من تعاون مثمر في المجالات الأمنية والشرطية.

وأشار إلى أنه وعقب اللقاء قام الوفد العماني بزيارة ميدانية إلى الإدارة العامة المركزية للعمليات حيث كان في استقبالهم مدير عام الإدارة العميد خالد الهاشل الذي قدم شرحا مفصلا حول آلية عمل المنظومة التشغيلية للإدارة ودورها في إدارة العمليات الميدانية والتعامل مع البلاغات والطوارئ عبر أنظمة وتقنيات متقدمة.

وبين أنه وفي ختام الزيارة أعرب اللواء الحارثي عن شكره وتقديره للواء العدواني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مشيدا بما تشهده وزارة الداخلية من تطور متواصل في مختلف قطاعاتها الأمنية.