“زين” تُعزّز جهود الكويت في التحوّل إلى مركزٍ إقليميٍ رائدٍ للتكنولوجيا والابتكار

أعلنت زين عن شراكتها الاستراتيجية مع منتدى الأعمال الأوروبي الخليجي التاسع الذي استضافته دولة الكويت بتنظيم وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار المُباشر، تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه.

شاركت زين في حفل الافتتاح الذي أُقيم في مركز عبدالله السالم الثقافي، بحضور معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المُتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة د. صبيح المخيزيم، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، والمفوّض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المُباشر الشيخ د. مشعل جابر الأحمد الصباح.

كما حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي لحلول الأعمال في زين الكويت حمد المرزوق، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية مشعل الكندري، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية مالك جابر الصباح، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي.

أتت هذه الشراكة الاستراتيجية امتداداً لجهود زين الساعية إلى ترسيخ مكانة الكويت كمركزٍ اقتصاديٍ إقليميٍ قائمٍ على الابتكار والتكنولوجيا، وهو النهج الذي كرّسته الشركة عبر مشاركاتها خلال السنوات الماضية.

كما تُعزّز هذه المشاركة التزام زين بدورها الوطني المحوري في ربط الفرص الاستثمارية بالتقنيات الرقمية، والمضي قُدماً نحو اقتصادٍ مُتنوعٍ قائمٍ على المعرفة والابتكار، وبما يدعم تنافسية الكويت إقليمياً وعالمياً.

وشكّل المُنتدى منصّة عملية لبناء جسور التعاون بين مؤسسات مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، حيث تُسهم زين بخبراتها وشراكاتها مع روّاد التكنولوجيا العالميين في دعم الاستثمارات النوعية التي تنقل القيمة إلى القطاعات الإنتاجية، وتُسرّع وتيرة التحول الرقمي المسؤول.

تواجد زين يعكس جهودها للمضي قُدماً نحو اقتصادٍ مُتنوعٍ قائمٍ على الابتكار الرقمي

كما تُؤمن الشركة أن الاستثمار الحقيقي في المُستقبل يبدأ من الاستثمار في الكفاءات الوطنية، حيث تواصل الشركة العمل مع شركائها لتعزيز المهارات الرقمية وتمكين المبادرين ودعم الأعمال الناشئة، لما له من أثرٍ مُباشرٍ في تنويع الاقتصاد ورفع الإنتاجية، وترسيخ مكانة الكويت مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا.

على هامش أعمال المُنتدى، استعرضت زين عبر جناحها في المعرض المُصاحب استراتيجيتها الجديدة 4WARD “التقدّم بغاية”، التي تتجه من خلالها لبناء أكبر تكتّل تكنولوجي في أسواق الشرق الأوسط، والدفع برؤية المجموعة نحو تحقيق غايتها: “تواصل دائم.. حياة أجمل”، كما تواجد فريق الأعمال لبحث فرص التعاون ما بين زين ومختلف المؤسسات المشاركة في الحدث.

أقيم المُنتدى تحت شعار “معاً من أجل الازدهار المُشترك” بمشاركة رفيعة المستوى من مُمثّلي مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، إلى جانب القيادات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية.

وسلّط الحدث الضوء على مسارات التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، عبر جلسات نوعية شملت التجارة والاستثمار، التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، تنمية المهارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استكشاف آفاق جديدة للتعاون في السياحة والصحّة والتعليم والصناعات الإبداعية.

كما تم عقد العديد من لقاءات الأعمال والجلسات الحوارية، على رأسها حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تحت شعار “جسور اقتصادية لمُستقبلٍ مُشترك.”

وشكّل مُنتدى الأعمال الأوروبي الخليجي التاسع فُرصةً عمليةً لتسريع مسارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوحيد الرؤى حول أولويات التحول الرقمي في المنطقة، بما ينعكس على جودة الحياة ويُرسّخ الازدهار المُشترك.