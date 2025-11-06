رئيس اتحاد شركات الاستثمار: المنتدى الخليجي – الأوروبي يجسّد ريادة الكويت في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الخليج وأوروبا

رئيس اتحاد شركات الاستثمار عبدالله حمد التركيت

أشاد رئيس اتحاد شركات الاستثمار السيد/ عبدالله حمد التركيت بمستوى التنظيم المتميز والنجاح الكبير الذي شهده منتدى الأعمال الخليجي ـ الأوروبي التاسع المنعقد تحت شعار «معاً من أجل ازدهار مشترك»، والذي استضافته دولة الكويت يومي 05 و06 نوفمبر 2025، برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الصباح.

وأشار التركيت إلى ما تضمنته كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المنتدى من تأكيدٍ على قدرة دولة الكويت واستعدادها لقيادة مسار التغيير والتكيف معه، مسترشدة برؤيتها التنموية لعام 2035، وتأكيده على التزام البلاد الراسخ بدعم الأمن والسلام وتعزيز التعاون الدولي، معتبراً أن هذه الرؤية تشكّل نهجاً واضحاً في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى الأعمال الخليجي – الأوروبي التاسع

كما نوّه بالدور الذي اضطلعت به هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) في التنظيم، مبيّناً أن الجهود التنسيقية التي قادها الشيخ مشعل الجابر الصباح – المدير العام للهيئة – أسهمت في تهيئة منصة فاعلة للحوار بين الجانبين، وأشار إلى ما ورد في كلمة الشيخ مشعل بشأن عمق العلاقات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي وتطلعات الطرفين لتعزيز الشراكات، لافتاً إلى أهمية المنتدى في تبادل الأفكار والرؤى والخبرات الاستثمارية وفتح آفاق عملية للتعاون.

وقال التركيت: “لقد تميّز المنتدى بالتنظيم الرائع والمشاركة الواسعة من مؤسسات مالية واستثمارية من الجانبين الخليجي والأوروبي، ما أتاح منصة غنية للحوار حول آفاق التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والابتكار، والتمويل المستدام.”

وأضاف:“يعدّ هذا المنتدى فرصة مهمة لتشجيع شركاتنا الأعضاء على التفاعل المباشر مع نظرائها الأوروبيين، واستكشاف فرص الشراكات والاستثمارات المشتركة، لاسيما في القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً متسارعاً مثل التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة.”

وأشار إلى أن مشاركة الاتحاد تأتي في إطار حرصه على متابعة المستجدات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، وتعزيز قنوات التواصل مع مؤسسات دولية رائدة مثل البنك الأوروبي للاستثمار، بما يفتح المجال أمام مشاريع مشتركة تدعم التنمية في الكويت والمنطقة.

واختتم التركيت تصريحه بالقول:“إن نجاح المنتدى يجسد التزام الكويت بتعزيز دورها كمركز إقليمي للحوار والشراكة الاقتصادية، ويعكس الرؤية القيادية للجهات الوطنية، وفي مقدمتها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، في تنظيم فعاليات نوعية تسهم في ترسيخ مكانة الكويت على خارطة الاستثمار العالمية، ونحن نتطلع إلى أن تكون مخرجات هذا المنتدى منطلقاً لشراكات استراتيجية جديدة تُسهم في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035)، وتعزز مسيرة الازدهار المشترك بين دول الخليج وأوروبا.”