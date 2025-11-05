سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر افتتاح منتدى الأعمال الخليجي – الأوروبي التاسع

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى الأعمال الخليجي - الأوروبي التاسع

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أقيم اليوم حفل افتتاح منتدى الأعمال الخليجي – الأوروبي التاسع تحت شعار (معا من أجل ازدهار مشترك) في مركز عبدالله السالم الثقافي.

وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بحجم التعاون التجاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والذي تجاوز 150 مليار يورو سنويا معربا عن الأمل أن يرسم هذا المنتدى ملامحا للازدهار المشترك في المرحلة القادمة.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بضيوف الكويت في منتدى الأعمال الخليجي – الأوروبي التاسع والذي يعقد بالشراكة بين وزارة الخارجية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والاتحاد الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال سموه إن دولة الكويت قادرة ومستعدة لقيادة التغيير والتكيف معه مسترشدة برؤيتها التنموية لعام 2035 لافتا إلى التزام البلاد الراسخ بتحقيق الأمن والسلام والتعاون الدولي.

وأشار سموه إلى أن دولة الكويت استضافت على مر السنوات فعاليات هامة مثل المنتدى الثالث للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في عام 2019 ومؤخرا الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي المشترك في 6 أكتوبر الماضي والتي عكست شراكة استراتيجية لمعالجة التحديات العالمية في عدة مجالات مثل أمن الطاقة والاستدامة والاستقرار الجيوسياسي.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن العلاقة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي متجذرة وتمثلت في اتفاقية التعاون لعام 1989 والتي تعززت بقمة بروكسل لعام 2024.

وذكر سموه أن هذه العلاقة تعد نموذجا للشراكات الدولية المتعددة “نهدف معا من خلالها إلى تسريع التنوع الاقتصادي والتجارة الصديقة للمناخ ودفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي وأمن الطاقة والنمو المستدام”.

وأضاف أن هذا التعاون يتجلى في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والأمن الغذائي والصناعات المبتكرة مبينا أن هذه المجالات “تمثل ركائز استراتيجية للاستقرار والانفتاح في منطقتينا والمجتمع الدولي”.

كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي كلمة بهذه المناسبة نوه فيها بالعلاقات الخليجية الأوروبية التاريخية والتي تجسد روح الشراكة الحقيقية مشيرا إلى حجم التجارة البينية والاستثمارات والتعاون الاقتصادي المتطور بين الجانبين.

من جانبه أكد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح في كلمة مماثلة عمق العلاقات المتينة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي متمنيا أن يشكل المنتدى منصة فاعلة لتبادل الافكار والرؤى والخبرات.

بدوره أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش في كلمته عن الأمل في زيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري والتنموي بين الجانبين الخليجي والأوروبي مبينا أنه عقد عدة لقاءات مع المسؤولين بالحكومة الكويتية في إطار الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

حضر الحفل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش وعدد من كبار المسؤولين في الدولة والاتحاد الأوروبي ورؤساء المؤسسات والكيانات التجارية والمصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.