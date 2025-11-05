وزيرا المالية والتجارة يبحثان مع مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي قضايا اقتصادية وتجارية

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم ووزير التجارة والصناعة خليفة العجيل

التقى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم ووزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروش شيفتشوفيتش والوفد المرافق حيث تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول قضايا اقتصادية وتجارية ذات اهتمام مشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان صحفي إنه تم خلال اللقاء الإشارة إلى المساعي والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الجانبين والمبنية على أسس المصلحة والمنفعة المتبادلة إضافة إلى بحث فرص الشراكة الاقتصادية في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها الطرفان.

ووفق البيان جرت مناقشة فرص النمو والتعاون في إطار المفاوضات الجارية حول عدد من الاتفاقيات الرامية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي خاصة في المجالين التجاري والاقتصادي.

حضر اللقاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت آن كويستينن وعدد من المسؤولين في وزارتي (المالية) و(التجارة والصناعة) وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت.

جاء اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي إلى البلاد للمشاركة في منتدى الأعمال الخليجي – الأوروبي المقام اليوم وغدا.