وزير الصحة: تطوير منظومة صناعات دوائية محلية لتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير أدوية فعالة

من الزيارة الميدانية لوزير الصحة لمصنع الشفاء للأدوية

قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأربعاء إن تطوير منظومة صناعات دوائية محلية متقدمة يشكل ركيزة محورية في تعزيز المرونة الصحية الوطنية والاستجابة السريعة للطوارئ والأزمات مشددا على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير أدوية فعالة وآمنة للمواطنين والمقيمين.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوزارة عقب زيارة ميدانية لوزير الصحة إلى مصنع الشفاء للأدوية التابع للشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (KSP) المزمع تشغيله في مارس 2026 وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية المهندس خالد الياسين وعدد من قيادات الوزارة والمعنيين بالمشروعات الدوائية.

وأضاف الوزير العوضي أن الوزارة مستمرة في تهيئة بيئة تنظيمية وتمكينية تحفز الاستثمار الدوائي المحلي وتواكب أفضل المعايير الدولية بما يدعم التنافسية الإقليمية لقطاع الصناعات الدوائية في دولة الكويت.

وأكد ضرورة مواصلة استكمال التجهيزات التشغيلية وفق الجدول الزمني المعتمد مع خطط مستقبلية للتوسع في خطوط إنتاج تغطي مجموعة أوسع من المستحضرات الدوائية ذات الأولوية الوطنية تعزيزا لمستهدفات الأمن الدوائي المستدام ورفعة مكانة الكويت في هذا القطاع الحيوي.

وذكر البيان أن هذه الزيارة تأتي ضمن نهج وزارة الصحة في متابعة المشاريع الحيوية المرتبطة بتوطين الصناعات الدوائية وترسيخ مرتكزات الأمن الدوائي الوطني عبر بناء قاعدة إنتاج محلية قادرة على تأمين الإمدادات بما ينسجم مع رؤية (كويت جديدة 2035).

واطلع الوزير على الاستعدادات التشغيلية وخطوط الإنتاج الآلية ومختبرات البحث والتطوير وأنظمة الجودة والامتثال والخطط الزمنية للمراحل التشغيلية تمهيدا لافتتاح المصنع إلى جانب برامج استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات الصيدلانية والهندسية والفنية.