وزير الصحة: مؤتمر جراحات الأنف والأذن والحنجرة يجسد التزام الكويت بمواكبة أحدث التطورات الطبية العالمية

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر جراحات الأنف والأذن والحنجرة الـ47

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأربعاء أن انعقاد مؤتمر جراحات الأنف والأذن والحنجرة ال47 يجسد حرص الوزارة على مواكبة أحدث المستجدات الطبية والجراحية العالمية وتبني التقنيات المتقدمة التي ترفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفق أعلى معايير السلامة والإنسانية.

وقال العوضي في كلمة أمام المؤتمر الذي انطلق يوم أمس ويستمر إلى 6 نوفمبر إن هذا الحدث العلمي البارز يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل دولة الكويت وخارجها ويمثل منصة للتفاعل وتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين من مختلف دول العالم بما يسهم في تطوير المهارات الطبية وتعزيز روح التعاون العلمي.

وأضاف أن هذا العام يشهد مشاركة علمية متميزة من كندا وتركيا وروسيا وأوروبا إلى جانب حضور خليجي وعربي وبمشاركة أطباء وخبراء كويتيين سيعرضون تجاربهم الرائدة ويجرون عمليات دقيقة ومتقدمة في مجالات الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق باستخدام أحدث الأساليب الطبية.

وأشار إلى أن مركز (زين) التخصصي للأنف والأذن والحنجرة حقق إنجازات نوعية من أبرزها إجراء أول عملية جراحية من نوعها في مستشفى حكومي على مستوى الشرق الأوسط لمعالجة اضطرابات التنفس أثناء النوم عبر زراعة شريحة ذكية تحفز العصب ال12 تحت اللسان وذلك بأيدي أطباء كويتيين.

كما لفت إلى نجاح المركز في إجراء عمليات زراعة قوقعة لأطفال رضع بعمر ستة وتسعة أشهر بعد فقدانهم السمع نتيجة التهاب السحايا إلى جانب إدخال جهاز (TRV) لعلاج الدوار الحركي كأول جهاز من نوعه في البلاد واستحداث عيادة أنف وأذن وحنجرة في منطقة صباح الأحمد يومين أسبوعيا وافتتاح عيادة طوارئ متخصصة على مدار الساعة في منطقة المطلاع.

ودعا العوضي المشاركين إلى الاستفادة من مخرجات المؤتمر ونقل ما يكتسبونه من خبرات ومعارف إلى مواقع عملهم بما يسهم في تطوير الأداء الطبي وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية.

من جهته أوضح رئيس مجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة ورئيس المؤتمر الدكتور مطلق السيحان في كلمة مماثلة أن فعاليات المؤتمر التي تستمر ثلاثة أيام تتناول في يومها الأول الجديد في جراحات تجميل وترميم الرأس والرقبة وفي اليوم الثاني أحدث المستجدات في جراحات الأذن الدقيقة وزراعة القوقعة والأجهزة المزروعة فيما يركز اليوم الثالث على أحدث طرق تشخيص وعلاج أمراض التوازن.

وأضاف السيحان أن المؤتمر يتضمن أيضا عددا من ورش العمل المتخصصة في مجالات السمع وأمراض التوازن وصعوبات الكلام ويولي اهتماما خاصا بأحدث الأبحاث العلمية والتقنيات الجراحية العالمية في هذه التخصصات الدقيقة.

وأشار إلى أن المؤتمر يشهد كذلك إجراء عدد من العمليات الكبرى في مجالات جراحات تجميل الأنف والأذن الميكروسكوبية الدقيقة بمشاركة نخبة من الاستشاريين الزائرين.

وتقدم بالشكر إلى وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي على رعايته الكريمة للمؤتمر ودعمه المستمر لتطوير الخدمات الطبية ورفع جودة النظام الصحي في البلاد كما أعرب عن تقديره لفريق العمل المنظم والرعاة المشاركين متمنيا للمشاركين طيب الإقامة في الكويت والتوفيق في تحقيق أهداف المؤتمر العلمية.