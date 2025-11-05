وزير الاتصالات: اتفاقية الكويت وغوغل كلاود محطة استراتيجية في بناء البنية التحتية الرقمية

وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر اليوم الأربعاء أن اتفاقية حكومة دولة الكويت مع (غوغل كلاود) تمثل محطة استراتيجية في بناء البنية التحتية الرقمية الوطنية ونقلة نوعية في طريقة إدارة وتشغيل الخدمات الحكومية.

وقال العمر في كلمته خلال فعالية (يوم كلاود الكويت) إن هذه الاتفاقية تخدم توجه الدولة نحو اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي وتفتح الباب أمام تطوير تطبيقات وخدمات حكومية مستقبلية تعتمد على التحليل المتقدم للبيانات وصنع القرار الذكي في إطار دعم القيادة السياسية لمسيرة التكامل الرقمي الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية (كويت جديدة 2035).

وأوضح أنه في إطار الاتفاقية تم إطلاق عدد من المشاريع الوطنية التي تشكل الأساس العملي للتحول الرقمي في الكويت أولها المنصة الوطنية لتبادل البيانات (Apigee) التي تعتبر حجر الأساس في التكامل الحكومي إذ توحد واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بين الجهات الحكومية في بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

وذكر من ضمن المشاريع التي تم إطلاقها أيضا مشروع ترحيل البيانات إلى السحابة (SOW2) الذي يهدف إلى نقل الأنظمة الحكومية إلى بيئة (غوغل كلاود) بطريقة حديثة وآمنة مبينا أن هذه المشاريع لا تمثل خطوات تقنية فحسب بل منظومة عمل متكاملة تؤسس لحكومة ذكية تعتمد على البيانات وتنشئ بيئة رقمية آمنة ومستدامة تدعم الابتكار وتعزز جودة الحياة والخدمات.

وأضاف أن “هدفنا ليس فقط الانتقال إلى السحابة بل بناء سيادة رقمية تحافظ على بيانات الدولة وتمكن الجهات الحكومية من العمل بكفاءة وأمان وسرعة” لافتا إلى أنه تم تفعيل أكثر من 67 واجهة رقمية من 8 جهات حكومية مما يمكن من بناء منظومة حكومية متكاملة تسهم في تبادل البيانات بسلاسة وموثوقية.

وأعرب الوزير العمر عن الشكر لـ (غوغل كلاود) على دعمها المتواصل في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة لدولة الكويت مؤكدا أن هذه الشراكة تمثل نموذجا عالميا للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في بناء مستقبل رقمي مستدام.

من جانبها قالت المدير العام لـ(غوغل كلاود) في الكويت شيماء التركيت في كلمتها إن الشراكة بين حكومة دولة الكويت والشركة تمثل استثمارا حيويا في مستقبل البلاد ونموذجا رائدا في التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرات الرقمية في الدولة مؤكدة أن هذا التعاون يسهم في تسريع جهود التحول الرقمي والتكامل التكنولوجي بين مختلف الجهات الحكومية.

وأضافت التركيت أن الشركة عملت على ثلاث مبادرات رئيسية بالتعاون مع الجهات الحكومية في مقدمتها مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية التي أطلقت بالشراكة مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إذ تشمل برامج تدريبية تغطي جميع الجهات الحكومية على أن تتوسع لاحقا لتشمل الجامعات والشركات الناشئة.

وأوضحت أن تلك البرامج تقدم عبر الإنترنت من خلال فعاليات ميدانية داخل الكويت مشيرة إلى أن إحدى المبادرات وهي (ناشيونال سكيلينغ) التي نجحت في تدريب أكثر من ألفي متدرب من الكويت على استخدام تقنيات (غوغل كلاود).

وبينت أن المبادرة الثانية التي تم تنفيذها بالشراكة مع مركز التواصل الحكومي لمعالجة التحديات المرتبطة بخرائط البيانات على (غوغل مابز) مشيرة إلى أنه تم تدريب 90 موظفا حكوميا من 40 جهة مختلفة باتوا اليوم قادرين على إنشاء حسابات مؤسسية وإدارة بيانات وزاراتهم وجهاتهم الحكومية مباشرة على المنصة.

وذكرت أن المبادرة الثالثة خاصة بتطوير وتنمية قطاع السياحة في دولة الكويت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع (Google.org) وبالتنفيذ من مؤسسة (Spark) والشراكة مع وزارة الإعلام الكويتية وتهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الخدمات السياحية والترويج للوجهات المحلية عبر برامج تدريبية متخصصة.

من جهته أكد المدير العام لـ(غوغل كلاود) في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا عبدالرحمن الذهبيان في كلمته استمرار الشركة في دعم جهود التحول الرقمي في دولة الكويت مشيرة إلى أن علاقتها مع الجهات الحكومية الكويتية بدأت منذ عدة سنوات وتمثلت في اتفاقية (إيه إف إيه) التي تهدف إلى تمكين 114 جهة حكومية وشركات مملوكة للدولة من الاستفادة من خدماتها.

وأضاف الذهيبان أن الشركة ركزت على تمكين الجهات الحكومية من تطوير قدراتها التشغيلية رقميا باستخدام السحابة إلى جانب تدريب الكوادر الوطنية حيث تم حتى تدريب أكثر من 2000 موظف على تقنيات جديدة ومتقدمة.

وتضمنت الفعالية جلسات نقاشية حول الهجرة إلى (غوغل كلاود) استعرضت فيها رحلة المؤسسات الكويتية نحو اعتماد تقنيات (غوغل) وكيفية نقل الأنظمة الحكومية والأكاديمية إلى بيئة سحابية آمنة وفعالة.

كما تضمنت جلسة حول التعاون في القطاع العام باستخدام منصة (غوغل وورك سبيس) إذ تمت مناقشة حلول التعاون الرقمي بين فرق العمل الحكومية ودورها في رفع الانتاجية وتحسين التنسيق بين الجهات إضافة إلى جلسة حول بناء منصة وطنية للتكامل الرقمي باستخدام (Apigee) لتسليط الضوء على جهود الكويت في انشاء منصة وطنية لتبادل البيانات وتكامل الانظمة الحكومية الذي يعد أهم محاور الشراكة بين الحكومة و(غوغل كلاود).