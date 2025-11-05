النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يستقبل وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يستقبل وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأربعاء وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك قبيل انطلاق اجتماعهم التحضيري الذي تستضيفه دولة الكويت تمهيدا للاجتماع الـ42 لوزراء الداخلية بدول المجلس.

ونقل الشيخ فهد اليوسف إلى وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – مرحبا بهم في بلدهم الثاني الكويت.

ونوه بما يجمع دول مجلس التعاون من وحدة المصير وروابط الأخوة والتكامل في مختلف المجالات ولاسيما المجالات الأمنية التي تشكل ركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز المسيرة الخليجية المشتركة.

وأكد الشيخ فهد اليوسف أن الاجتماع التحضيري يمثل محطة مهمة في مسار الإعداد والتنسيق لطرح ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات بين وزارات الداخلية بدول المجلس بما يعزز كفاءة الأجهزة الأمنية ويرسخ الأمن الإقليمي.

وتمنى الشيخ فهد اليوسف في ختام اللقاء لوكلاء وزارات الداخلية الخليجيين التوفيق والنجاح في أعمال اجتماعهم وأن تسهم مناقشاتهم في تحقيق نتائج بناءة تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزز جهود حفظ الأمن والاستقرار في دول المجلس.