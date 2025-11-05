اتحاد شركات الاستثمار ينظم ندوة بعنوان "كويت 2035: الرؤية، الإصلاح، والفرص"

اجتمع نخبة من قادة الشركات، وملاك الأعمال العائلية، وخبراء القطاع في نادي الرؤساء ببرج كيبكو – الكويت للمشاركة في الندوة الثرية بالمعلومات تحت عنوان “كويت 2035: الرؤية، الإصلاح، والفرص”، والتي نظّمها اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع شركة Fairway Kuwait لتسليط الضوء على التطورات المتسارعة في البيئة القانونية والحوكمة والاستثمار في دولة الكويت.

استُهلّت الجلسات الرسمية بكلمة ترحيبية ألقتها الأستاذة فدوى درويش، الأمين العام لاتحاد شركات الاستثمار، حيث أكدت أن “هذه الندوة تأتي في توقيت استراتيجي ضمن مسيرة التحول الاقتصادي لدولة الكويت. فـ رؤية كويت 2035 تمثل خريطة طريق طموحة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوم على الابتكار والحوكمة الرشيدة والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص.”

وأضافت درويش موضحةً أهداف اتحاد شركات الاستثمار في دعم بيئة الاستثمار المحلية: “لقد شهدت الكويت إصلاحات تنظيمية وحوكمة كبيرة عززت من قوة قطاعها المالي عبر تحسين الحوكمة المؤسسية وزيادة الشفافية وتبني مبادئ الاستدامة. هذه الإصلاحات لا تجذب الاستثمارات النوعية فحسب، بل تمكّن الكفاءات الوطنية وتتيح للقطاع الخاص أن يلعب دوراً محورياً في تنويع الاقتصاد.”

من جانبه، ألقى السيد أسلم شريف، المدير العام لشركة فيرواي الكويت، كلمة تعريفية بالشركة التي تأسست في الكويت عام 2023، واستعرض أجندة اليوم مؤكداً أهمية فهم التحولات في البيئة القانونية والمؤسسية والاستثمارية في الكويت، وانسجامها مع مستهدفات رؤية 2035.

العرض الأول: فرص الاستثمار العقاري لعائلات المستثمرين الكويتيين في المملكة المتحدة

قدّم سايمون هوبوود، الشريك في شركة (Walkers Global)، عرضاً شاملاً تناول الفرص والهياكل والاستراتيجيات المتاحة للمستثمرين الكويتيين في سوق العقار البريطاني، متطرقاً إلى:

استعراض الاتجاهات العالمية في أسواق العقار وفرص الاستثمار في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا، مع تسليط الضوء على المخاطر والقطاعات الواعدة.

مقارنة بين بيئتي الاستثمار في الكويت والمملكة المتحدة من حيث العائد والسيولة والشفافية.

أدوات الحوكمة وتخطيط التعاقب مثل الصناديق الوقفية والمؤسسات بما يتماشى مع القيم الثقافية والدينية.

استخدام الهياكل القانونية القائمة في جزيرة جيرسي للاستثمارات الخاصة، بما في ذلك الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والأطر الضريبية الفعالة، ونظم الحوكمة المصممة خصيصاً للمستثمرين الكويتيين.

حلقة النقاش: كويت 2035 – الرؤية والإصلاح والفرص

كانت حلقة النقاش أبرز فقرات الندوة، وأدارتها آن كيليس، مديرة مكتب Jersey Finance في منطقة الخليج، حيث تناولت التحول القانوني والحوكمة والاستثمار في الكويت في ضوء رؤية 2035.

وضمّت الحلقة مجموعة من الخبراء من القطاعات القانونية والمحاسبة والحوكمة، هم:

أسلم شريف، المدير العام لشركة Fairway Kuwait ، وعُلا صعب، المستشارة القانونية في الإدارة الدولية بشركة مشورة للمحاماة والاستشارات القانونية، وتوهين تشاتورفيدي، الشريك في خدمات الضرائب بشركة RSM الكويت.

وتناولت المناقشات المحاور التالية:

الاتجاهات الحديثة في اتفاقيات المساهمين وحوكمة الشركات العائلية في الكويت

الإصلاحات التشريعية وتوافقها مع رؤية 2035

كيفية تكيف الشركات العائلية مع نماذج الحوكمة الجديدة

التحولات المتوقعة في قوانين الشركات

دور المستشارين القانونيين في ظل التغييرات التنظيمية المتسارعة

كما قدّم المتحدثون رؤى متخصصة تضمنت ما يلي:

أدوات تخطيط التعاقب الوظيفي

تنظيم الأصول المحلية والدولية

أبرز الجوانب المرتبطة برؤية كويت 2035

العرض الثالث: المراكز المالية الدولية – رؤى عالمية وبروز الكويت

تلت حلقة النقاش جلسة قدمها بول سانت رومان، مدير قسم الصناديق في Fairway ، سلطت الضوء على أهمية المراكز المالية الدولية ودورها في دعم الاستثمار العابر للحدود والتخطيط المالي طويل الأمد.

وتناولت الجلسة المحاور التالية:

دور وأهمية المراكز المالية الدولية في تعزيز الاستقرار التنظيمي والكفاءة الضريبية.

الاتجاهات الاستثمارية العالمية وأهمية التنويع في الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية.

الإصلاحات الاستراتيجية للكويت ضمن رؤية 2035 لتحويلها إلى مركز مالي إقليمي.

نجاح جزيرة جيرسي كنموذج رائد لمركز مالي دولي، بما في ذلك نظام الصناديق الخاصة (JPF) الذي يتيح الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

التواصل مع قادة الصناعة

خلال الندوة، أتيحت للمشاركين فرصة ثمينة للتواصل مع نخبة من القادة والخبراء في قطاعات الاستثمار والحوكمة والشركات، مما عزز التعاون وتبادل المعرفة بين صناع القرار.

وفي هذا السياق، صرّح أسلم شريف قائلاً: “وفرت هذه الندوة منصة قيّمة لفهم كيفية تطور البيئة القانونية والمؤسسية والاستثمارية في الكويت بما يتماشى مع رؤية 2035، من خلال جمع الخبراء من مجالات الثقة والقانون والتمويل لتمكين المستثمرين وقادة الأعمال من استكشاف أفضل السبل للتعامل مع هذا المشهد المتغير.”