دولة الكويت: الانتهاكات المتكررة ضد الصحفيين في فلسطين اعتداء صارخ على حرية الإعلام

السكرتير الثاني عبدالرحمن العجمي

دانت دولة الكويت ما يجري في فلسطين من انتهاكات متكررة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية باعتباره اعتداء صارخا على حرية الصحافة مشددة على ضرورة ضمان حق الشعوب في معرفة الحقيقة والوصول إلى المعلومات الدقيقة والموضوعية التي تعكس الواقع من دون تزييف.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالرحمن العجمي مساء أمس الثلاثاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند (المسائل المتصلة بالإعلام).

وأعرب العجمي عن إدانة الكويت بشدة لممارسات الكيان الإسرائيلي المحتل التي تستهدف إسكات الصوت الفلسطيني الحر وطمس معالم الواقع الإنساني المؤلم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أن الأشهر الماضية شهدت تزايدا خطرا لتلك الانتهاكات بعد استشهاد 15 صحفيا فلسطينيا خلال شهر أغسطس وحده نتيجة استهداف مباشر من قوات الاحتلال في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حرية الإعلام.

وأكد الحاجة الماسة إلى تحرك دولي جاد لحماية الإعلاميين وضمان عدم إفلات الجناة من المساءلة لافتا إلى دعم الكويت للمبادرات الهادفة إلى تعزيز سلامة الصحفيين وتوفير بيئة آمنة لأداء مهامهم بحرية ومسؤولية.

وقال السكرتير الثاني إن الإعلام في الوقت الحالي بات محوريا في تشكيل الوعي المجتمعي إذ تزداد أهمية الوصول إلى المعلومات الدقيقة والموثوقة في ظل التحديات العالمية المتنامية.

واستشهد بأن التجارب الأخيرة أثبتت أن انتشار المعلومات المضللة يقوض الثقة بالمؤسسات ويؤثر سلبا على تعزيز القيم والمبادئ الإنسانية المشتركة مؤكدا الحاجة إلى إعلام متوازن وموثوق يتسم بالشفافية في زمن يشهد تحولات متسارعة في وسائل النشر.

وتطرق العجمي إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات الذكاء الاصطناعي الذي “بات يشكل تحديا إضافيا” لا سيما في تضخيم المحتوى المضلل وتزييف الحقائق الأمر الذي يتطلب وضع أطر أخلاقية وتنظيمية تضمن توجيه هذه التقنيات نحو خدمة الحقيقة والمصلحة العامة.

وسلط الضوء على تطوير قطاع الإعلام الوطني في البلاد وذلك عبر إطلاقها سلسلة من المبادرات النوعية ضمن استراتيجيتها الإعلامية (2026 – 2030) التي تهدف إلى تعزيز مكانة الكويت الإعلامية والثقافية إقليميا ودوليا بما ينسجم مع رؤية (كويت جديدة 2035).

وختم السكرتير الثاني الكلمة بتأكيد التزام الكويت الثابت بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حرية الإعلام وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في نقل الحقيقة.

كما أكد العجمي حرص البلاد على استمرار التعاون مع الدول الأعضاء والأمم المتحدة لبناء إعلام مسؤول يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.