دوري أبطال أوروبا: ليفربول يواصل صحوته ويلحق الخسارة الأولى بريال مدريد وثنائية دياز تقود بايرن للفوز على سان جيرمان

لاعبو ليفربول يحتفلون بتسجيل هدف

واصل ليفربول الانكليزي صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما ألحق الخسارة الأولى بضيفه ريال مدريد الاسباني بالتغلب عليه 1-0 الثلاثاء على ملعب “أنفيلد” في ليفربول، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويدين ليفربول، المتوج بستة ألقاب في المسابقة القارية العريقة، بانتصاره الثاني تواليا بعد الاول على مضيفه أينتراخت فرانكفورت الالماني (5-1) عقب سقوطه أمام مضيفه غلطة سراي التركي (0-1)، إلى لاعب وسطه الدولي الارجنتيني أليكسيس ماكليستر الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 61.

واستحق ليفربول الفوز لانه كان الطرف الافضل في المباراة وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف لولا تألق العملاق حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا بتصديه لأكثر من تسديدة خصوصا للدولي المجري دومينيك سوبوسلاي.

وارتقى ليفربول الى المركز السادس برصيد تسع نقاط بفارق الاهداف خلف ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (15)، الخامس.

وخاض ليفربول المباراة في غياب مهاجمه الدولي السويدي ألكسندر أيزاك ومدافعه الدولي الهولندي ييريمي فريمبونغ وحارس مرماه البرازيلي اليسون بيكر المصابين.

من جهته، غاب للسبب ذاته الرباعي داني كارفاخال والالماني أنتونيو روديغر والنمسوي دافيد الابا والارجنتيني فيديريكو ماستانتونو عن تشكيلة المدرب الاسباني شابي ألونسو الذي عاد لمواجهة فريقه السابق والمتوج معه بلقب المسابقة عام 2005.

وضغط ليفربول بقوة منذ الداية وبحث عن هز شباك كورتوا أكثر من مرة لكن دون تهديد حقيقي حتى الدقيقة العاشرة عندما سدد لاعب الوسط الدولي الارجنتيني أليكسيس ماكاليستر كرة قوية من داخل المنطقة فوق العارضة (10).

ورد مبابي بتسديدة مماثلة من خارج المنطقة في المدرجات (17)، ثم جرب مواطنه أوريليان تشواميني حظه بتسديدة زاحفة بعيدة مرت بجوار القائم الايمن (27).

وأنقذ كورتوا مرماه من هدف محقق بتصديه بقدمه اليمنى لتسديدة من انفراد للمجري دومينيك سوبوسلاي اثر تمريرة من الالماني فلوريان فيرتس (28)، ثم سدد اللاعب نفسه كرة قوية زاحفة من خارج المنطقة تصدى لها كورتوا على دفعتين (37).

وتابع العملاق البلجيكي تألقه بتصديه لتسديدة صاروخية للمجري من خارج المنطقة قبل ان يشتتها القائد الدولي الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي من أمام الدولي المصري محمد صلاح الى ركنية (43).

ورد ريال مدريد بتمريرة على طبق من ذهب من البرازيلي فينيسيوس جونيور الى الانكليزي جود بيلينغهام داخل المنطقة فتلاعب بالمدافع الدولي الفرنسي ابراهيما كوناتيه قبل ان يسدد كرة ابعدها مامارداشفيلي بقدميه، قبل أن تتهيأ امام غولر الذي سددها قوية بين يدي حارس المرمى الجورجي (45).

وتصدى كورتوا لتسديدة قوية أخرى لسوبوسلاي في الوقت بدل الضائع.

وواصل كورتوا براعته بإبعاده رأسية للقائد الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك من مسافة قريبة (47) اثر ركلة ركنية وحولها الى ركنية مماثلة تألق أيضا فيها بإبعاده رأسية كوناتيه بصعوبة (48) الى ركنية ثالثة كاد الدولي الفرنسي أوغو إيكيتيكيه يفتتح منها التسجيل برأسية مرت بجوار القائم الايمن (49).

وأبعد كورتوا ببراعة تسديدة قوية لسوبوسلاي من ركلة حرة مباشرة (52).

ونجح ماكاليستر في افتتاح التسجيل برأسية من مسافة قريبة اثر ركلة حرة انبرى لها سوبوسلاي (61).

ودفع ألونسو بالبرازيلي رودريغو مكان الفرنسي إدواردو كامافينغا لتنشيط خط الهجوم (69)، وكاد مبابي يدرك التعادل بتسديدة “على الطاير” من داخل المنطقة اثر تمريرة من فينيسيوس جونيور لكنها مرت بجوار القائم الايسر (76).

ولعب ألونسو ورقة مدافع ليفربول السابق ترنت ألكسندر-أرنولد الذي قوبل بصافرات الاستهجان من جماهير الـ”ريدز”، مكان غولر في الدقيقة 82.

وأنقذ كورتوا مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة من مسافة متر للبديل الدولي الهولندي كودي خاكبو فارتدت الى صلاح الذي سددها قوية ارتطمت بالمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو والتقطها البلجيكي (87).

دياز يسجل هدفين ويُطرد

فاز بايرن ميونخ الألماني 2-1 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل الكولومبي لويس دياز هدفي بايرن على ملعب حديقة الأمراء عند الدقيقتين 4 و32 قبل أن يتلقى البطاقة الحمراء بنهاية الشوط الأول إثر تدخل عنيف على المغربي أشرف حكيمي.

وقلص جواو نيفيس الفارق للفريق الفرنسي عند الدقيقى 74.

وارتقى بايرن لصدارة الترتيب برصيد 12 نقطة بالتساوي مع أرسنال الإنجليزي، فيما تجمد رصيد سان جيرمان عند تسع نقاط في المركز الثالث.