وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة إيقاف التصعيد الخطر وإجراءات الاحتلال غير الشرعية

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء ضرورة إيقاف التصعيد الخطر وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال لقاء الصفدي مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إيفيت كوبر إذ بحثا الأوضاع الإقليمية وضرورة تكاتف الجهود لتثبيت إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت أن “الصفدي أكد على ضرورة وقف محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة”.

وأوضحت أن الصفدي ثمن جهود بريطانيا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومواقفها الداعمة لحل الدولتين واعترافها بالدولة الفلسطينية.

ولفتت الوزارة إلى أن الوزيرين أكدا ضرورة ضمان تنفيذ جميع بنود اتفاق إيقاف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد الوزيران على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء غزة ورفع العوائق أمام دخولها وفتح المعابر لتمكين منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من القيام بعملها في توزيع المساعدات في القطاع.

ووفقا للبيان بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وسوريا مؤكدين أهمية التعاون في جهود دعم إعادة الإعمار والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضاف البيان أن المباحثات تضمنت أيضا جهود تحقيق الاستقرار في غزة بأفق سياسي واضح يحقق السلام العادل والشامل.

وبدورها أشادت الوزيرة البريطانية بالدور المحوري للأردن كمركز أساسي لتنسيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر ممر المساعدات الأردني.