الداخلية: ضبط تشكيل عصابي تورط في إدارة موقع إلكتروني مخصص لألعاب القمار

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن تمكن الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال من ضبط تشكيل عصابي منظم تورط في إدارة وتشغيل موقع إلكتروني مخصص لألعاب القمار.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن ذلك يأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها لمكافحة الجرائم المنظمة وحماية المنظومة المالية من الأنشطة غير المشروعة.

وأوضحت أن التحريات الأمنية الدقيقة كشفت عن قيام أفراد التشكيل بتحويل الأموال الناتجة عن نشاط القمار وإضفاء الصفة المشروعة عليها عبر إيداعها في حسابات مصرفية تعود لإحدى العيادات الطبية والشركات التجارية وإظهارها على أنها إيرادات نظامية ثم تدويرها وتحويلها إلى الخارج بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع.

وشددت (الداخلية) على أن التعامل مع المواقع الإلكترونية المخالفة للقانون أو المشاركة في أنشطتها يعد جريمة يعاقب عليها القانون مؤكدة عدم تهاونها في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بالنظام المالي أو استغلال الفضاء الإلكتروني في أعمال مخالفة للقانون مع اتخاد أشد الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وأهابت بالجميع عدم التعامل مع هذه المواقع أو المشاركة في أنشطتها داعية إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مالية أو إلكترونية مشبوهة حفاظا على نزاهة النظام المالي وصونا لأمن واستقرار دولة الكويت.