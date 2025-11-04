مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

من الجلسة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4/11/2025 في قصر بيان برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بأعضاء الوفد الرسمي المرافق لممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال زيارته الرسمية إلى دولة قطر الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية والذي عقد في الدوحة اليوم الثلاثاء والذي يتكون من معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد عبدالحي البناي ومساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح إضافة إلى مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد مبارك بن سبت.

من جهة أخرى أحاط ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركة معاليه في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي عقدت تحت شعار (مفتاح الازدهار) في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض الأسبوع الماضي بحضور رؤساء الدول والوزراء ومسؤولي صناديق الثروة السيادية وكبار المسؤولين التنفيذيين والرواد في مختلف المجالات والذي تضمن عدة جلسات حوارية وورش عمل ومباحثات ثنائية تركزت حول استراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

من جانب آخر أحاطت وزير الأشغال العامة ورئيس بعثة الشرف المرافقة لمعالي نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ خلال زيارته الرسمية إلى البلاد يومي السبت والأحد الماضيين الدكتورة نورة محمد المشعان مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة وفحوى لقاء معاليه مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وكذلك المباحثات الرسمية التي عقدت بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والتي ترأس فيها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله الجانب الكويتي فيها فيما ترأس معالي نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ الجانب الصيني وأيضاً لقاء معاليه بسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي تركزت على العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الكويت بجمهورية الصين الشعبية الصديقة وما تشهده من تطور ونمو مستمرين إلى جانب بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزه في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال النقل البري وأصول الطرق بغرض تحديد إطار التعاون لتطوير وتحديث منظومتي النقل البري والنقل بالسكك الحديدية وتبادل الخبرات والمعرفة في التشريعات المنظمة لنقل الركاب والبضائع عبر الطرق والسكك الحديدية بما يتماشى مع التطورات العالمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مشاريع النقل البري ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير أنظمة النقل الذكي والتقنيات الحديثة إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في إدارة أصول الطرق من خلال توظيف الأنظمة الذكية للمراقبة والتحكم بما يعزز كفاءتها وجودتها التشغيلية وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات خفض التكاليف التشغيلية لأصول الطرق ومرافقها وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في مشاريع الطرق وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع المرسوم إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والذي تضمن تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض الأفراد والشركات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمتعلقة بالزراعات التجميلية على الطرق الرئيسية السريعة والشوارع والدوارات والحدائق العامة داخل المناطق السكنية ووضع نصب تذكاريعند إحدى التقاطعات بين الشوارع الرئيسية لإبراز الجوانب الجمالية في البلاد إضافة إلى تأهيل واستزراع المرجان في بعض الجزر الكويتية وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تلك المبادرات والتبرعات معربا عن شكره وتقديره للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية على تبرعهم الكريم الذي يساهم بدعم جهود الدولة في تطوير الزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد مشيدا بالجهود الملموسة الذي يبذلها معالي محافظ الأحمدي ورئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح في تعزيز روح المبادرة والمسئولية المجتمعية وتحفيز الجهات والأفراد على الإسهام في تجميل دولة الكويت وإبراز ملامحها الحضارية.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي والذي تضمن عدة بنود من أبرزها تقرير وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حول ما تم اتخاذه بشأن استراتيجية تعزيز منظومة الأمن المائي بدولة الكويت بهدف تعزيز السعة الإنتاجية لمشاريع محطات التحلية وتعزيز السعة التخزينية لمشاريع الشبكة المائية وذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة لتعزيز انتاج المياه مع المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية ودعم الأبحاث العلمية والدراسات مع الاهتمام ببناء القدرات البشرية المتخصصة بإدارة الموارد المائية وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باستكمال جهودها بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة حول تعزيز تلك المنظومة.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.