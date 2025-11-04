سفير الكويت في فيينا: التعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد “ركيزة” لبناء الكفاءات وتبادل الخبرات

سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا طلال الفصام

قال سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا طلال الفصام اليوم الثلاثاء إن التعاون مع (الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد) يمثل “ركيزة رئيسية” في بناء الكفاءات وتبادل الخبرات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الفصام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة انطلاق أعمال الدورة ال14 لجمعية الدول الأطراف في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا بمشاركة دولية واسعة من بينها دولة الكويت.

وأكد الفصام أن مشاركة دولة الكويت في هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرصها على دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

وأضاف أن دولة الكويت تولي أهمية كبيرة لتطوير القدرات المؤسسية والبشرية في مجال مكافحة الفساد مشيرا إلى أن التعاون مع الأكاديمية الدولية يمثل “ركيزة رئيسية” في بناء الكفاءات وتبادل الخبرات وتعزيز الممارسات المهنية المتقدمة.

وشدد على أن مواجهة الفساد تتطلب تعاونا دوليا وتنسيقا مستمرا بين الدول والمنظمات المتخصصة نظرا لطبيعته العابرة للحدود وتأثيره المباشر على التنمية المستدامة.

واختتم السفير الفصام تصريحه بتأكيد أن دولة الكويت ستواصل مشاركتها الفاعلة في أعمال الجمعية ودعمها للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة على المستويين الوطني والدولي.