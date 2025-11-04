مدير عام البلدية تصدر قرارا بإخلاء وهدم 67 عقارا في جليب الشيوخ لخطورتها على السلامة العامة

المدير العام لبلدية الكويت منال العصفور

أصدرت المدير العام لبلدية الكويت منال العصفور قرارا إداريا بإخلاء وهدم 67 عقارا في منطقة جليب الشيوخ خلال أسبوعين من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

وقالت البلدية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن المدير العام استندت في قرارها إلى تقارير المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الأشغال العامة وكتاب نائب المدير العام للبلدية لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير وكتاب الإدارة القانونية والتي أثبتت عدم سلامة تلك المباني.

وأوضحت أن تقارير المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بوزارة الأشغال أثبت عدم سلامة تلك المباني وأنها آيلة للسقوط وتشكل خطرا داهما على الأرواح والممتلكات والسلامة العامة.

وأشارت البلدية إلى أن المدير العام ستقوم بمتابعة قيام الملاك بإزالة المباني الواقعة في العقارات المدرجة بالكشف الواردة من هذا القرار خلال المهلة المحددة فيها وفي حال عدم هدم تلك المباني من قبل ملاكها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم تقوم الجهة المختصة بالبلدية بإزالتها على نفقة المالك بعد التأكد من خلوها تماما من شاغليها.