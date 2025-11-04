وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفيري المغرب واليمن

وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفير المغرب

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح بقصر بيان صباح اليوم سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى دولة الكويت سعادة السفير علي بن عيسى حيث قدم التهاني لمعاليهما بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة والتأكيد على التواصل الدائم والتشاور وما يميز العلاقات الكويتية المغربية من تقارب وتفاهم والتطلع إلى الارتقاء بالتعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الروابط بين الجانبين.

وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان السفير اليمني

كما استقبل معاليهما بقصر بيان صباح اليوم سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة الكويت سعادة السفير الدكتور علي منصور بن سفاع حيث قدم التهاني لمعاليهما بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما من روابط أخوية ومواصلة التنسيق وتبادل وجهات النظر حيال مجمل القضايا كما تم بحث آخر المستجدات على الساحة اليمنية والتأكيد على الموقف الثابت لدولة الكويت الداعم لوحدة اليمن وامنه واستقراره.