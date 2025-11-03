سمو الشيخ محمد صباح السالم يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية

بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أقام سمو الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود والسادة أعضاء مجلس أمناء المركز ‏حضرها معالي الشيوخ والوزراء وعدد من سعادة السفراء والأكاديميين ورجال الأعمال وذلك في ديوان قصر المسيلة.