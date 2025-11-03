“الصحة” الكويتية تنجح في إجراء جراحتين روبوتيتين عن بعد في آن واحد

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية نجاح فريقين طبيين من قسمين مختلفين في إجراء عمليتين جراحيتين متزامنتين باستخدام تقنية الجراحة الروبوتية (عن بعد) وذلك بين مستشفى الفروانية ومركز صباح الأحمد للكلى والمسالك في “إنجاز يعكس ما يشهده القطاع الصحي من توسع نوعي في توظيف التقنيات الطبية الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة مرضى دولة الكويت وفق أعلى المعايير العالمية”.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم الإثنين إن تفاصيل الحالة تعود لمريض في العقد السادس من العمر كان يعاني من حصوات في المرارة وتم اكتشاف ورم في الكلية اليسرى بالصدفة أثناء الفحوص الطبية الروتينية.

وأوضحت أنه نظرا لحاجة المريض لإجراء عمليتين جراحيتين (استئصال المرارة) عبر فريق الجراحة العامة و(استئصال جذري للكلية) عبر فريق جراحة المسالك البولية تم استخدام تقنية الجراحة الروبوتية (عن بعد) لإتمام الجراحتين في آن واحد بهدف تقليل الوقت الجراحي وتعزيز جودة التعافي.

وأفادت بأنه تم تجهيز المريض في غرفة العمليات بمركز صباح الأحمد للكلى والمسالك في منطقة الصباح الطبية التخصصية في حين تواجد فريق الجراحة العامة من مستشفى الفروانية داخل (المستشفى) نفسه حيث تولى الدكتور أحمد الملا إجراء عملية استئصال المرارة عبر التحكم الروبوتي (عن بعد).

وأشارت إلى تواجد الدكتور عبدالله سلطان من مستشفى الفروانية في مركز صباح الأحمد احتياطا لضمان أعلى درجات السلامة والاستجابة الفورية لأي تطور طارئ خلال العملية وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة عند تطبيق هذا النوع المتقدم من الجراحة.

وذكرت أنه بعد اكتمال العملية الأولى بنجاح باشر فريق جراحة المسالك البولية بقيادة الدكتور سعد الدوسري والدكتور أحمد المرزوق وفريقهما في مركز صباح الأحمد إجراء الاستئصال الجذري للكلية اليسرى باستخدام الروبوت في تنسيق جراحي دقيق ومتكامل بين الفريقين. وقالت وزارة الصحة أن العمليتين تكللتا بالنجاح بفضل من الله مع استقرار حالة المريض وتماثله للتعافي “بما يعكس كفاءة الكوادر الطبية الوطنية وتطور البنية التكنولوجية الصحية في البلاد وجاهزية المؤسسات الصحية في الكويت لتبني منظومات علاجية متقدمة تستند إلى الابتكار والتكامل بين المرافق الطبية”.

وأكدت أن هذا الإنجاز يأتي امتدادا للبرنامج الوطني لتوسيع نطاق الجراحة الروبوتية وترسيخا لمكانة دولة الكويت ضمن الدول الرائدة في هذا المجال وتأكيدا لالتزامها المستمر بمواصلة تطوير خدمات الرعاية الصحية وتقديم أفضل مستويات الجودة والأمان للمواطنين.