ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر البلاد متوجها إلى قطر لترؤس وفد دولة الكويت بمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية

ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر البلاد متوجها إلى قطر
الكويت
نُشر :
س
س

غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء البلاد اليوم متوجها إلى دولة قطر الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.

وكان في وداع سموه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وكبار المسؤولين في الدولة.

