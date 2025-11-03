×
وزارة الصحة في غزة تعلن تسلمها جثامين 45 فلسطينيا من الاحتلال عبر الصليب الأحمر

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة الاثنين أنها تسلّمت من الاحتلال عبر الصليب الأحمر جثامين 45 فلسطينيا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الفلسطينيين المستلمة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار إلى 270 جثمانا.

بموجب بنود الاتفاق الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر برعاية أميركية، يعيد الاحتلال 15 جثمانا لفلسطينيين مقابل كل جثة تستلمها لرهينة إسرائيلي كان محتجزا في غزة. وأكدت الدولة العبرية الاثنين أن الرفات التي سلّمتها حماس الأحد تعود لثلاثة عسكريين قتلوا أثناء هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

