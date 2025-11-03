سمو ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل رئيس مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود ونائب الرئيس صاحب السمو الملكي السلطان نازرين شاه بن السلطان عزلان محب الدين شاه والسادة أعضاء المجلس كل من سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وفخامة الدكتور عبدالله غول ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الجابر الصباح والدكتورة رجاء عيسى القرق ومدير المركز الدكتور فرحان نظامي والدكتور باسل عبدالجابر مصطفى وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وسعادة مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة أمينة رجب فرحان وكبار المسؤولين.