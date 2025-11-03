سمو أمير البلاد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود ونائب الرئيس صاحب السمو الملكي السلطان نازرين شاه بن السلطان عزلان محب الدين شاه والسادة اعضاء المجلس كلا من سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وفخامة الدكتور عبدالله غول ومعالي المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والدكتورة رجاء عيسى القرق ومدير المركز الدكتور فرحان نظامي والدكتور باسل عبدالجابر مصطفى وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

حضر المقابلة معالي وزير شئون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الاميري مازن عيسى العيسى وسعادة مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة أمينة رجب فرحان.