أردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عازمة على التزام تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، منتقدا عدم تنفيذ الاحتلال كل ما يتوجب عليها.

وقال أردوغان قبيل انعقاد اجتماع في اسطنبول لوزراء خارجية دول مسلمة يخصص لبحث مستقبل القطاع، إن “حماس تبدو مصمّمة على احترام الاتفاق. في المقابل، نلحظ جميعا أن سجلّ الاحتلال في هذا الشأن سيئ للغاية”.

وكان الرئيس التركي يتحدث أمام اجتماع للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، آملا في أن تؤدي الأخيرة “دورا محرّكا” في إعادة إعمار قطاع غزة.