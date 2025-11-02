الدوري الإسباني: برشلونة يستعيد نغمة الفوز بثلاثية في مرمى إلتشي

لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل هدف

استعاد برشلونة حامل اللقب نغمة الفوز بتغلبه على ضيفه إلتشي 3-1 ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد، بعد أسبوع على سقوطه في مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر.

ورفع العملاق الكاتالوني رصيده الى 25 نقطة في المركز الثاني الذي كان قد خسره موقتا لمصلحة فياريال (23) الفائز على رايو فايكانو برباعية نظيفة، متأخرا بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الأول الذي كان اسقطه في الكلاسيكو 2-1. فيما تجمّد رصيد إلتشي عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وتناوب الثلاثي لامين جمال (9) وفيران توريس (11) والإنكليزي ماركوس راشفورد (11) على تسجيل أهداف البلاوغرانا، بعدما كان رافا مير قد قلص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول للضيوف (42).

“نعود إلى نسخة برشلونة العام الماضي”

وقال توريس لشبكة دازون للبث التدفقي “وجدنا روحنا وكثافتنا في اللعب. أعتقد أننا نعود إلى نسخة برشلونة العام الماضي، فقد قدمنا كل شيء من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، وسنستمر على هذا النهج”.

وتقدم فريق المدرب الألماني هانزي فليك من باكورة هجماته في اللقاء بعد خطأ في التمرير من إلتشي، لينطلق بالديه بسرعة قبل أن يمرر كرة بينية رائعة لجمال داخل منطقة الجزاء في مساحة خالية، فراوغ ابن الـ 18 عاما وأطلق كرة قوية في الشباك (9).

وجاء هدف مضاعفة التقدم أسرع مما تخيّله عشاق النادي الكاتالوني، بعدما انزلق الظهير أدريا بيدروسا ليخطف فيرمين لوبيس الكرة وينطلق بسرعة ليمرر عرضية تابعها توريس من مسافة قريبة في المرمى (11).

وهدأ إيقاع المباراة إثر تقدم أصحاب الأرض بهدفين، فباغتهم إلتشي بخلاف مجريات اللقاء عندما انطلق مير من الجهة اليسرى نحو منطقة الجزاء وأطلق تسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس البولندي فويتشيخ شتشزيني (42).

وأبعد الحارس إيناكي بينيا ببراعة تسديدة توريس الخالي من الرقابة داخل المنطقة (45+1).

وكاد إلتشي يصعق برشلونة في مستهل الشوط الثاني إثر هجمة رائعة تبادل فيها لاعبوه التمريرات عند حافة منطقة الجزاء قبل أن يمرر البرتغالي أندريه سيلفا الكرة لمير الذي سددها فوق العارضة بقليل (54).

واقتنص بطل اسبانيا هدف الاطمئنان بعدما استقبل راشفورد كرة عرضية بإتقان وأطلق تسديدة صاروخية رائعة ارتدت من العارضة الى المرمى (61).

وتصدى القائم لتسديدة جديدة من مير (68).

وزجّ فليك باللاعبَين المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو في منتصف الشوط الثاني بعد ابلالهما من الإصابة.

ألافيس يوقف اندفاعة اسبانيول

واوقف ديبورتيفو ألافيس اندفاعة ضيفه اسبانيول بتغلبه عليه 2-1.

ويدين أصحاب الأرض بفوزهم الى هدفي دينيس سواريس (5) والأرجنتيني لوكاس بويي (40) الذي طُرد في اللحظات الأخيرة (90+1). وسجّل روبرتو فيرنانديس هدف اسبانيول الوحيد (56).

وتجمّد رصيد اسبانيول عند 18 نقطة في المركز الخامس متأخرا بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع.

في المقابل، رفع ألافيس رصيده الى 15 نقطة في المركز الثامن ليدخل في سباق المنافسة على المقاعد المؤهلة الى المسابقات الأوروبية.

وأنهى ألافيس سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية للنادي الكاتالوني في مختلف المسابقات.

وفي مباراة أخرى، استغل سلتا فيغو النقص العددي لمضيفه ليفانتي وتغلب عليه 2-1.

وسجّل أوسكار مينغويسا (40) وميغل رومان (90+1) هدفي سلتا فيغو، والهندوراسي كيرفين أرياغا (66) هدف ليفانتي الذي أكمل معظم فترات المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب وسطه أوناي فينسيدور في الدقيقة 29.

وعزّز سلتا فيغو رصيده الى 13 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما بقي ليفانتي على أبواب منطقة الهبوط باحتلاله المركز السابع عشر برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف عن فالنسيا الثامن عشر.

ويستضيف لاحقا ريال بيتيس ريال مايوركا، قبل أن تُختتم المرحلة الإثنين بلقاء ريال اوفييدو وضيفه أوساسونا.