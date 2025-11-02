وزير الدفاع: حريصون على توفير جميع سبل الدعم لتطوير منظومة التدريب والتعليم العسكري

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح لدى زيارته كلية علي الصباح العسكرية

أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح اليوم الأحد حرصه على توفير جميع سبل الدعم لتطوير منظومة التدريب والتعليم العسكري والارتقاء بمستوى الكفاءة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوزارة عقب زيارة ميدانية قام بها لكلية (علي الصباح) العسكرية حيث كان في استقباله آمر الكلية العميد الركن عبدالله التركيت.

وأضاف الشيخ عبدالله العلي أن كلية (علي الصباح) العسكرية تعد صرحا تعليميا رائدا ومميزا يسهم في إعداد وتأهيل الطلبة الضباط.

وأوضح البيان أن الوزير تفقد مرافق الكلية المختلفة والقاعات الدراسية للطلبة الضباط حيث أكد على أهمية معايير الجودة للمرافق لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة للطلبة الضباط الدارسين فيها.