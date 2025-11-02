سمو ولي العهد يستقبل نائب الرئيس الصيني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

سمو ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين هان تشنغ

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد وبدأ مراسم الاستقبال بعزف السلام الوطني لكلا البلدين ثم تفضل سموه حفظه الله بمصافحة نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وانغ تشانغلين ونائب وزير النقل شو تشنغقوانغ ومبعوث الحكومة الصينية الخاصة لقضية الشرق الأوسط تشاي جيون ومساعد وزير التجارة يوان شياو مينغ ثم قام معالي نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمصافحة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير الأشغال العامة رئيس بعثة الشرف المرافقة الدكتورة نورة محمد المشعان وسفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية جاسم إبراهيم الناجم.