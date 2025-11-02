القوى العاملة: تطبيق اللائحة الإلكترونية للدوام في القطاع الأهلي يعزز الشفافية وينظم بيئة العمل

الهيئة العامة للقوى العاملة

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الأحد أن بدء تطبيق القرار رقم (15) لسنة 2025 بشأن لائحة الدوام في القطاع الأهلي يأتي ضمن السعي لتعزيز الشفافية وتنظيم بيئة العمل في هذا القطاع عبر تطبيق آليات إلكترونية حديثة لإدارة وضبط ساعات العمل والإجازات.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن القرار الذي بدأ العمل به اعتبارا من يوم أمس السبت بعد نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يمثل بداية لحزمة من الإجراءات التطويرية الرامية إلى تنظيم سوق العمل.

وأوضحت أن القرار يلزم أصحاب العمل بإدخال جميع البيانات الخاصة بمواقيت وساعات العمل اليومية وفترات الراحة والراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية عبر النظام الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة.

وأكدت ضرورة تحديث تلك البيانات فور حدوث أي تغيير عليها مضيفة أن البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني تعد مرجعا رسميا لمفتشي الهيئة لأغراض التفتيش والمتابعة ويعتبر اعتماد الهيئة لتلك البيانات اعتمادا رسميا للائحة الدوام.

وأفادت بأنه على أصحاب العمل طباعة تلك البيانات وتعليقها في مكان ظاهر بمقر العمل لتمكين الموظفين والمفتشين من الاطلاع عليها بسهولة موضحة أن اللائحة الإلكترونية تعد بديلا عن اللائحة الورقية السابقة.

وشددت هيئة القوى العاملة على أن مخالفة أحكام القرار تعرض صاحب العمل للإجراءات القانونية المقررة بما في ذلك إيقاف ملفه جزئيا أو كليا وفقا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

ودعت جميع أصحاب العمل إلى سرعة تحديث بياناتهم عبر النظام الإلكتروني تفاديا لأي مخالفة ولضمان التزام بيئة العمل بالقوانين واللوائح المنظمة.