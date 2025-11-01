وزيرة الشؤون تصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد لائحة تنظيمية جديدة للعمل التعاوني

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قرارا وزاريا بتشكيل لجنة غير اعتيادية لإعداد لائحة تنظيمية خاصة بالعمل التعاوني برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي وعضوية عدد من قياديي الوزارة المعنيين بالشأن التعاوني.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي اليوم السبت إن هذا القرار يأتي انسجاما مع توجيهات القيادة السياسية الحكيمة الرامية إلى النهوض بالعمل التعاوني وتعزيز دوره التنموي والمجتمعي وتأكيدا لحرص الوزارة على تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة للحركة التعاونية بما يعزز من كفاءتها واستدامة عطائها في خدمة المجتمع.

وأضافت أن القرار يقضي بأن تتولى اللجنة دراسة ومراجعة لائحة تنظيم العمل التعاوني الحالية وصياغة لائحة تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ودعم كفاءة الجمعيات التعاونية بما يسهم في تطوير أعمالها وتحسين أدائها.

وذكرت أن القرار نص على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل يتضمن نتائج أعمالها مرفقا به مشروع اللائحة التنظيمية الجديدة الخاصة بالعمل التعاوني على أن يرفع التقرير إليها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ صدور القرار مع إمكانية التمديد لشهر واحد فقط.