اختتام أعمال الملتقى الإعلامي العربي 21 بيروت تحت شعار: “الإعلام والتنمية .. تحالف الحاضر شركاء المستقبل”

برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، وبحضور معالي وزير الإعلام د.بول مرقص، وبمشاركة معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعادة أ.د.عادل الوقيان المدير العام للمعهد العربي للتخطيط، وبمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين والأكاديميين وصناع القرار والخبراء من مختلف الدول العربية، اختتمت في العاصمة اللبنانية بيروت أعمال الملتقى الإعلامي العربي في دورته الحادية والعشرين، والذي انعقد تحت شعار: “الإعلام والتنمية .. تحالف الحاضر شركاء المستقبل”

شهد الملتقى على مدى يومين جلسات حوارية ثرية تناولت واقع الإعلام العربي في ظل التحولات التقنية، ودوره في حماية الهوية الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي، إضافة إلى بحث مستقبل المهنة أمام ثورة الذكاء الاصطناعي والمحتوى الرقمي، وتطور أدوات الاتصال وتأثيرها على قيم الحرية والمصداقية والمهنية.

وقد ألقيت في حفل الافتتاح كلمات رسمية لكل من:

الأستاذ ماضي عبدالله الخميس – الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي.

أ.د.عادل الوقيان – المدير العام للمعهد العربي للتخطيط.

معالي د.بول مرقص – وزير الإعلام اللبناني.

معالي السيد أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية.

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون.

وأكد المتحدثون على أهمية عقد هذه الدورة في بيروت باعتبارها رمزاً عربياً للتنوّع والحوار والإبداع الإعلامي، مشيرين إلى أن الملتقى يمثّل منصة فكرية جامعة لإعلاء قيم المهنية، وتعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الإعلام في زمن التحول الرقمي.

وأن عقد الملتقى الإعلامي العربي في بيروت في هذا التوقيت رسالة إيجابية عربية بأن لبنان بخير ويتمتع بالعديد من المزايا الإيجابية أهمها الأمان والاستقرار.

التوصيات

في ختام أعمال الملتقى، أصدر المشاركون مجموعة من التوصيات التي تعكس رؤيتهم المستقبلية لتطوير المشهد الإعلامي العربي، ومن أبرزها:

1. رفع أسمى آيات التقدير والشكر والعرفان إلى مقام فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على تكرمه برعاية فعاليات الملتقى ، وتشريفه بالحضور والمشاركة .. إذ أجمع الإعلاميون المشاركون على أن كلمة الرئيس الترحيبية في افتتاح هذه الفعاليات تضمنت رسائل إيجابية عديدة تستحق الإشادة.

والشكر موصول لوزارة الإعلام في لبنان ووزيرها معالي الدكتور بول مرقص الذين بذلوا كافة الجهود الممكنة لتحقيق النجاح لهذا الملتقى.

والشكر الأكبر للشعب اللبناني الكريم الذي رحب بالضيوف الإعلاميين بكرم الضيافة وحسن الاستقبال والوداع مما كان له أكبر الأثر في نجاح الفعاليات.

2. التأكيد على صون حرية الرأي والتعبير باعتبارها ركناً أساسياً في أي مشروع إعلامي عربي، مع الدعوة إلى تهيئة بيئة تشريعية وتشغيلية تضمن ممارسة الحرية بمسؤولية مهنية ووطنية.

3. دعوة الدول العربية إلى تعزيز التكامل الإعلامي العربي عبر وضع آليات مشتركة لتبادل الأخبار والمضامين الإعلامية وتنسيق السياسات الاتصالية بما يخدم قضايا الأمة العربية ويعزز وحدتها الفكرية والثقافية.

4. تشجيع إقامة المزيد من الفعاليات والملتقيات والدورات التدريبية المشتركة التي تسهم في تبادل الخبرات وتطوير القدرات الإعلامية بين العاملين في المؤسسات الإعلامية العربية العامة والخاصة.

5. الاهتمام بالشباب الإعلامي العربي عبر دعم برامج التدريب والتأهيل والتمكين المهني، وإطلاق مبادرات ومسابقات لتحفيز الإبداع الإعلامي بين الأجيال الجديدة من الصحفيين وصناع المحتوى، وتعزيز دور المؤسسات والأكاديميات الإعلامية الفاعلة.

6. تأييد مبادرة الملتقى الإعلامي العربي بإنشاء (منصة الإبداع الإعلامي العربي) لتكون حاضنة للمواهب والمشاريع الابتكارية في مجال الإعلام، ودعوة جامعة الدول العربية لتبني هذه المبادرة رسمياً ضمن منظومتها الإعلامية والثقافية.

7. ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية ومشتقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج الإعلامي، والتحرير الرقمي، والاتصال الجماهيري، بما يضمن انتقال المؤسسات الإعلامية العربية إلى فضاءات أكثر تنافسية وابتكاراً.

8. مراجعة القوانين والتشريعات الإعلامية في الدول العربية بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، وضمان التوازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية ومكافحة التضليل الإعلامي.