بنك برقان يختتم حملته للتوعية بسرطان الثدي لعام 2025 تحت شعار “أنتِ دافعنا”

مدير أول - الاتصالات الداخلية في بنك برقان زهرة بوعركي

تماشياً مع التزامه بالمشاركة في الحملة العالمية السنوية للتوعية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر، اختتم بنك برقان حملته الممتدة على مدار شهر أكتوبر تحت شعار’ أنتِ دافعنا‘. وقد تضمّنت الحملة سلسلة من المبادرات الهادفة إلى توعية النساء وتمكينهن ودعمهن، داخل البنك ولجميع أفراد المجتمع، في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، مما يعكس التزامه الراسخ بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

وقالت السيدة/ زهرة بوعركي، مدير أول – الاتصالات الداخلية في بنك برقان: “يُعدّ موظفونا وعائلاتهم ركيزة أساسية لنمونا المستدام، ولذلك تبقى صحتهم في مقدّمة أولوياتنا. كما نحرص على تعزيز بيئة عملٍ داعمة تشجع على الرفاهية الشاملة، وهو ما يشكل دافعاً أساسياً وراء قراراتنا المؤسسية.” وأضافت: “نظراً لخطورة مرض سرطان الثدي وما يفرضه من أعباء نفسية وجسدية على المريضات وعائلاتهن، نحرص كل عام على مواصلة مساهمتنا في شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي من خلال تثقيف موظفاتنا ونشر الوعي لأفراد المجتمع. وقد سُررنا هذا العام بمستوى التفاعل الكبير من موظفاتنا والمجتمع لمختلف جوانب الحملة، وناكد بأن النساء قادرات على التغلّب على سرطان الثدي ودعم بعضهن البعض في مسيرة الشفاء والتعافي”.

ورشة عمل لموظفات بنك برقان مع الدكتورة نُهى الصالح استشارية الجراحة العامة وجراحة الأورام والدكتورة أني قيصر استشارية طب العائلة وليلى جمال إحدى الناجيات من سرطان الثدي من مستشفى رويال حياة

وخلال الحملة، أضاء بنك برقان مبناه الرئيسي باللون الوردي تعبيراً عن تضامنه ودعمه لجميع محاربات سرطان الثدي والمتعافيات منه. كما نظم البنك ورشة عمل للموظفات واستضاف كلاً من الدكتورة/ نُهى الصالح، استشارية الجراحة العامة وجراحة الأورام، والدكتورة/ أني قيصر، استشارية طب العائلة، والسيدة/ ليلى جمال، إحدى الناجيات من سرطان الثدي من مستشفى رويال حياة، حيث قدمن جلسات تفاعلية وحوارات تثقيفية لموظفات البنك حول العادات الصحية للحدّ من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر، والفحص الذاتي، وبروتوكولات العلاج الحديثة. كما تم تشجيع الموظفات على إجراء الفحص المجاني عبر العيادة المتنقلة والمجهزة بالتعاون مع شركة IMAGS، والتي تم توفيرها في موقع البنك لتسهيل الوصول إلى الخدمة وتشجيع المشاركة الواسعة.

إلى جانب الجلسات الحوارية الغنية بالمعلومات، أطلقنا مبادرة “شجرة الأمل” بالتعاون مع مستشفى رويال حياة في مبنى البنك، حيث دُعيت جميع الموظفات إلى كتابة رسائل أمل وتشجيع تعبيراً عن تضامنهنّ مع جميع المصابات والناجيات من سرطان الثدي، في لفتة رمزية تجسّد روح الدعم الإنساني والمجتمعي التي تتميز بها الحملة.

فريق بنك برقان خلال ورشة العمل

وانسجاماً مع ثقافة بنك برقان التي تقوم على التكافؤ والمساواة، حرص البنك على دعوة جميع الموظفات، بما في ذلك العاملات وطاقم التنظيف، لحضور الجلسات الحوارية والتثقيفية، والاستفادة من خدمات الفحص والاستشارة المجانية، تأكيداً على أنهن جميعاً يشكلن جزءاً لا يتجزأ من عائلة بنك برقان.

كما قدّم البنك فحص الماموغرام السنوي مجاناً بالتعاون مع شركة IMAGS لجميع الموظفات، إضافةً إلى زوجات الموظفين المشمولات بتغطية التأمين الصحي، إلى جانب منح خصم بنسبة 50% على الفحص لأقارب الموظفين من الدرجة الأولى والثانية.

ولتوسيع نطاق التأثر، أطلق البنك أيضاً سلسلة بودكاست يستضيف أطباء من مستشفى الكويت، د. زهرة إسماعيل، استشارية الجراحة العامة ود. شذى النجدي، استشارية الأشعة ومتخصصة في الكشف عن أورام الثدي، والسيدة/ بيبي البنّاي، إحدى الناجيات من سرطان الثدي وتشغل منصب مدير – مبيعات الفرع التابع لإدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان، والسيدة/ دلال النخيلان، الأخصائية في مجال التغذية العلاجية والرياضة. وقدمت المقابلات، التي أدارتها السيدة/ زهرة بوعركي، محتوى ثرياً تناول مواضيع حيوية شملت كل ما يتعلق بأسلوب الحياة الصحي، والتغلّب على مخاوف الفحص المبكر، ومواجهة المرض، ودعم النساء في رحلتهن نحو التعافي.

العيادة المتنقلة بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

كما تم نشر المحتوى التثقيفي ونصائح صحية عبر قنوات التواصل الاجتماعي داخل وخارج البنك طوال شهر أكتوبر، إلى جانب أنشطة تحفيزية لتشجيع الكشف المبكر واعتماد أنماط حياة أكثر صحة. علاوة على الرسائل التوعوية، قام البنك بتوزيع شارات تحمل شعار الحملة وهدايا توعوية بهدف تعزيز الوعي الصحي وتشجيع الموظفات والمجتمع على الحفاظ على الصحة وتعزيز جودة الحياة.

تجدر الإشارة إلى أنه وكجزء من التزامه بوضع صحة الموظفين ورفاههم في رأس أولوياته، يواصل بنك برقان الإسهام بشكل فعّال في رفع مستوى الوعي في الكويت حول مجموعة من الأمراض الأخرى، بما في ذلك سرطان البروستاتا، والسكري، والصحة النفسية. وتأتي هذه الجهود وغيرها ضمن برنامج بنك برقان للمسؤولية الاجتماعية، والتزامه بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).