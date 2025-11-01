وزارة الداخلية تحذر من الدخول أو الصيد أو التجول في المحميات الطبيعية بالبلاد

صورة أرشيفية

حذرت وزارة الداخلية اليوم السبت من الدخول أو الصيد أو التجول في المحميات الطبيعية بمختلف مناطق البلاد مؤكدة أن ذلك يعتبر مخالفة للقانون وستتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أن ذلك يأتي في إطار جهودها للحفاظ على البيئة الطبيعية وحماية الحياة الفطرية من أي تعديات أو ممارسات مخالفة.

وأوضحت أنه ستتم مصادرة المركبات وأدوات الصيد والصقور المستخدمة في عمليات الصيد داخل حدود المحميات واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة لحماية البيئة والحياة الفطرية.

وأكدت الوزارة أن حملاتها الميدانية مستمرة في مختلف المناطق لضبط أي تجاوزات تمس البيئة أو تهدد الحياة الطبيعية وأنه لن يتم التهاون مع أي شخص يعبث بالثروات البيئية أو يخالف التعليمات والقوانين المنظمة للمحميات.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الكامل بالقوانين والتعليمات الصادرة وعدم دخول المحميات الطبيعية حفاظا على البيئة وحماية للثروة الطبيعية.