وزير “الإعلام والشباب” يعلن افتتاح بطولة الكويت الآسيوية للرماية بمشاركة 17 دولة

وزير الاعلام والشباب اثناء افتتاحه بطولة الكويت الآسيوية للرماية

أعلن وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الجمعة افتتاح بطولة الكويت الآسيوية للرماية التي تشهد مشاركة 17 دولة وتقام منافساتها بمجمع ميادين (صباح الاحمد للرماية) حتى 8 نوفمبر المقبل معربا عن تمنياته لجميع المنتخبات المشاركة بالنجاح وبالتوفيق.

جاء ذلك خلال حفل الافتتاح بحضور رئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوتشيانو روسي ورئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة رئيس الاتحادين الكويتي والعربي دعيج العتيبي ورؤساء الوفود المشاركة واعضاء الاتحاد الكويتي للعبة وضيوف الكويت لحضور البطولة.

وثمن الشيخ سلمان الصباح في كلمته رعاية القيادة السياسية الحكيمة للاتحاد القاري والتي تجسدت باحتضان الكويت لمقره منذ 21 عاما مقدما شكره للوزير المطيري والهيئة العامة للرياضة على دعم هذه البطولة الكبيرة.

وأكد أن رياضة الرماية الآسيوية حققت العديد من النجاحات اللافتة في الفترة الاخيرة بدليل تحقيقها ل21 ميدالية من أصل 45 ممكنة في النسخة السابقة لدورة الالعاب الاولمبية التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس العام الماضي متفوقة على جميع الاتحادات القارية الأخرى.

وشدد على ان حضور رئيس الاتحاد الدولي للرماية للبطولة يؤكد دعمه الكبير لرياضة الرماية الآسيوية وتطويرها منوها بجهود الاتحادات الوطنية في القارة وتعاونها المتميز مع الاتحاد القاري وكذلك بدور اللجنة المنظمة للبطولة لاعدادها للبطولة.

من جهته قال رئيس الاتحاد الدولي للرماية لوتشيانو روسي في كلمة مماثلة إن رياضة الرماية الآسيوية والكويتية اصبحت قوة كبيرة في اللعبة تحت قيادة الشيخ سلمان الحمود الصباح والمهندس دعيج العتيبي مشيرا الى فوز الكويت بالميداليات الاولمبية والقارية والعالمية والذي جاء نتيجة للجهود المضنية التي يبذلها الاتحاد الكويتي للرماية.

واضاف روسي ان قارة آسيا ايضا اصبحت من اقوى القارات بفضل اداء الرماة والراميات العالي في البطولات المختلفة مشيدا بفوز الرماة الآسيويين باكثر من 20 ميدالية في اولمبياد باريس العام الماضي.

وعبر عن شكره للكويت “أرض الصداقة والسلام” على استضافة البطولة والوفود المشاركة مؤكدا انه لا ينسى ما تقوم به الكويت من اجل السلام.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة دعيج العتيبي في كلمته إن رياضة الرماية الكويتية شهدت تطورا كبيرا وحققت إنجازات متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي مؤكدا مواصلة مسيرتها المشرفة بدعم سخي من القيادة السياسية في البلاد.

واضاف العتيبي ان الرماية الكويتية قدمت أبطالا عالميين وأولمبيين رفعوا اسم وطنهم الكويت عاليا في مختلف المحافل والبطولات العالمية وتمكنوا من تحقيق الإنجازات الأولمبية والدولية لافتا الى تضافر الجهود الفنية والإدارية في اتحاد الرماية الكويتي الرياضي وحرص الأجهزة المختصة على تطوير أداء اللاعبين لمواصلة تحقيق الإنجازات.

وذكر ان اتحاد الرماية الكويتي يعمل بشكل متواصل وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة على وضع الخطط والتجهيزات استعدادا لأولمبياد لوس انجلوس عام 2028 معربا عن الامل في تحقيق أكبر عدد ممكن من بطاقات التأهل للأولمبياد القادم.

وشكر العتيبي وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على “الدعم الكبير” الذي يقدمه للرماية الكويتية كما شكر رئيس الاتحاد الدولي لوتشيانو روسي على التعاون المستمر مع الاتحادات القارية وخصوصا الاتحاد الكويتي.