سفير دولة الكويت لدى مصر يؤكد الحرص على تعزيز التعاون العلمي بين الدول العربية

سفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم

أكد سفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم اليوم الجمعة الحرص على تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول العربية مشددا في الوقت ذاته على أهمية دعم الشباب العربي في الابتكار وتشجيعهم على المشاركة في المحافل العلمية الدولية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الغانم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال استقباله أمين عام النادي العلمي الكويتي علي الجمعة ووفد النادي المشارك بمعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا الذي تقام فعالياته بالمدينة التعليمية في القاهرة بمشاركة وفود عربية وأجنبية.

وأكد السفير الغانم أن دولة الكويت تحرص دائما على دعم الفعاليات العلمية ما يعكس اهتمامها بالبحث العلمي والتكنولوجيا والتعليم مبينا أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول العربية.

وأعرب عن سعادته بحضور وفد الكويت الذي يمثل “قوة إبداعية متميزة في مجال البحث العلمي” متمنيا لهم الفوز في المعرض والتوفيق في حياتهم العلمية المقبلة لخدمة بلادهم والعالم العربي بما يقدمونه من مشاريع وابتكارات علمية يستفيد منها الجميع.

وأشاد في هذا الصدد بدور النادي العلمي الكويتي وجهوده في دعم الشباب دون المرحلة الجامعية وتشجيعهم على الابتكار والمشاركة في المحافل الدولية.

وشدد على أن السفارة الكويتية في القاهرة لن تتوانى عن تقديم الدعم لأبناء الكويت والحث على المشاركة في مثل هذه المعارض بما يساهم في تعزيز الحضور والريادة للكويت على الأصعدة كافة.

من جانبه أعرب أمين عام النادي العلمي الكويتي ورئيس وفد النادي علي الجمعة في تصريح ل(كونا) عن فخره بتمثيل دولة الكويت في هذه الفعالية العلمية المهمة مؤكدا أهمية التعاون العربي في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وأكد الجمعة أن مشاركة النادي تأتي ضمن البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب الذي أطلقه النادي منذ عدة سنوات بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وأوضح أن البرنامج الوطني شامل ويعنى بتنمية مهارات الطلبة في مجالات البحث العلمي والابتكار ويحتضن العديد من الفعاليات والمسابقات العلمية.

وأضاف أن من أبرز هذه الفعاليات مسابقة الكويت للعلوم والهندسة التي تعد المسابقة العلمية الوحيدة من نوعها في دولة الكويت والمؤهلة للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF) بالولايات المتحدة وهو الحدث العلمي الأكبر والأعرق في العالم الموجه لطلبة دون المرحلة الجامعية.

وأكد الجمعة حرص النادي العلمي على تمثيل دولة الكويت في معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا منذ انطلاقة نسخته الأولى عام 2016.

ولفت إلى أن النادي العلمي يشارك سنويا في هذا المحفل العلمي الدولي المهم من خلال ترشيحه مجموعة من الطلبة المتأهلين من مسابقة الكويت للعلوم والهندسة التي تقام سنويا وتعد إحدى الفعاليات الرئيسية للبرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب بالنادي العلمي بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ووجه الجمعة شكرا خاصا إلى سفير دولة الكويت لدى مصر على دعم السفارة وفد النادي العلمي الكويتي خلال فترة وجوده في مصر مما يعكس حرص السفارة على دعم وتطوير العلاقات التعليمية بين البلدين الشقيقين.

ويضم الوفد المشارك في المسابقة إلى جانب أمين عام النادي العلمي علي الجمعة كلا من رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي الدكتور محمد الصفار والمستشار بالنادي العلمي الدكتور حميد إبراهيم ونائب رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي إيمان عاطف.

كما يضم الطلبة المشاركين مريم إبراهيم وبشاير الحدان وأميرة عبدالله وعبدالله الربيع وعلي درويش وخالد الجمعة ومحمد الضبيان.

يذكر أن معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا الذي تختتم فعالياته غدا السبت هو امتداد لمعرض “إنتل للعلوم” العربي الذي انطلق عام 2010 بالإسكندرية ويعد مسابقة علمية موجهة لطلبة ما قبل الجامعة في مجالات البحث والابتكار ويضم 22 مجالا علميا بمشاركة دول عربية وأجنبية إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.