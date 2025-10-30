وزارة التربية تعلن عن اطلاق خدمة الصندوق الخيري الإلكتروني

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس الانتهاء من استحداث خدمة الصندوق الخيري الإلكتروني بالتعاون بين الإدارة العامة للتعليم الخاص وإدارة نظم المعلومات مؤكدة أن الخدمة تمثل نقلة مهمة في تطوير آليات العمل داخل الصندوق الخيري وتوسيع نطاق الاستفادة منه.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الخدمة الجديدة تأتي ضمن جهود الإدارة العامة للتعليم الخاص لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام أولياء الأمور والمدارس الخاصة العربية الأهلية والنموذجية.

وأشارت إلى أن النظام الإلكتروني الجديد سيمكن المستفيدين من التقديم ومتابعة الطلبات بشكل رقمي بالكامل بما يسهم في تعزيز سرعة الإنجاز وضمان دقة التوثيق وتحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمدارس وأولياء الأمور.

وأوضحت أن الخدمة تستهدف دعم الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية والمحتاجين الذين يواجهون صعوبات مالية تحول دون قدرتهم على سداد الرسوم الدراسية بما يتيح لهم مواصلة تعليمهم في بيئة تعليمية مستقرة ومناسبة لافتة إلى أن هذا التوجه يجسد الدور الإنساني والتربوي للوزارة في رعاية الطلبة من مختلف الفئات.

وحددت وزارة التربية فترة استقبال وتقديم الطلبات للعام الدراسي 2025 / 2026 خلال الفترة من 2 حتى 13 نوفمبر المقبل على أن يكون التقديم إلكترونيا فقط عبر موقع وزارة التربية – الخدمات الطلابية – الصندوق الخيري مع ضرورة اتباع التعليمات وإرفاق المستندات المطلوبة وفق الشروط المعمول بها في الصندوق.