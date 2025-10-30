“بيتك تكافل” تنظم حملة توعوية بمناسبة شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي

بيتك للتأمين التكافلي

نظّمت شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) فعالية توعوية خاصة لموظفاتها، بمناسبة شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، وذلك في إطار التزام الشركة المستمر بدعم صحة المرأة وتمكينها، وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة.

كما نظمت الشركة الى جانب ذلك دورة في الإسعافات الأولية تحت إشراف مختصين معتمدين من معهد دسمان للسكري، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز الجاهزية في حالات الطوارئ.

وتؤكد هذه المبادرات حرص “بيتك تكافل” على الاستثمار في صحة وسلامة موظفيها، ومواصلة دعم المبادرات المجتمعية التي تعزز من جودة الحياة في بيئة العمل وخارجها.

قدّمت الدكتورة ابتسام البدر محاضرة توعوية بمناسبة شهر أكتوبر، الذي يُعد مناسبة عالمية للتوعية بسرطان الثدي ورفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر، ودعم المرأة في مواجهة هذا المرض، إلى جانب التعريف بأسباب الإصابة المحتملة، وطرق الوقاية، وكذلك وسائل التعامل مع المرض إذا تم الكشف ومعرفة الاصابة.

وتؤكد “بيتك تكافل” أن تنظيم مثل المبادرات تأتي ضمن استراتيجيتها في دعم صحة وسلامة الموظفات وتعزيز الوعي المٌجتمعي، كما أن دمج التوعية مع دورة الإسعافات الأولية يعكس التزام الشركة بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة ومستدامة للموظفين.

وقد شهدت الفعالية تفاعلًا إيجابيًا من الموظفات، كما أعربن عن تقديرهن لهذه المبادرة النوعية التي جمعت بين التثقيف والتمكين العملي. وفي ختام التدريب، حصلت المشاركات على رخصة صلاحية لمدة سنتين في الإسعافات الأولية من منظمة القلب الأمريكية، مما يعزز من التعامل مع الحالات الطارئة داخل بيئة العمل وخارجها.