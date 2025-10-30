بلدية الكويت تحذر من إقامة أي منشآت ثابتة أو متحركة بالقرب من المنشآت النفطية

بلدية الكويت

حذرت بلدية الكويت اليوم الخميس من إقامة أي منشآت ثابتة أو متحركة قريبة من المنشآت النفطية مؤكدة أن حملاتها الميدانية مستمرة لازالة التعديات على أملاك الدولة بشكل سريع.

جاء ذلك في تصريح صحفي لمدير فرع بلدية الأحمدي سعد الخرينج في تصريح صحفي على هامش جولة ميدانية قام بها فريق المحافظة بالتعاون مع شركة نفط الكويت لازالة التعديات المرصودة في منطقة المقوع.

وأوضح الخرينج أن البلدية تقوم برصد المواقع المخالفة تمهيدا لإزالتها من خلال حملات ميدانية تفتيشية بالتعاون مع مختلف هيئات ومؤسسات الدولة مشيرا إلى أن عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة مستمرة بعد توجيه الإنذارات وانقضاء المدة المحددة لازالتها طواعية من قبل المخالفين.

وشدد على ضرورة التعاون مع الفرق الميدانية في جميع المحافظات لتطبيق قانون البلدية واللوائح والنظم مؤكدة عدم التهاون على أي مخالفات وتعديات وإزالتها من قبل الفرق الرقابية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين.