الرئيس المصري يستقبل ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر يستقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم في قصر الاتحادية بالقاهرة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارة سموه لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وتمنياتهم لمصر وشعبها بدوام الاستقرار ومزيد من التقدم والازدهار.

كما أكد سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وحرص دولة الكويت على دفعها إلى آفاق أرحب إضافة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ويحقق تطلعات القيادتين الحكيمتين نحو مزيد من التكامل والعمل المشترك.

وثمن سموه الجهود المقدرة والعمل الدؤوب اللذين تقوم بهما جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة لحفظ أمن واستقرار المنطقة مؤكدا تضامن دولة الكويت وتطابق رؤاها مع الاشقاء في هذا الصدد واستعدادها للتنسيق والتشاور لمجابهة أي تحديات مستقبلية.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن تهنئته لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير الذي يمثل صرحا ثقافيا كبيرا يليق بمكانة مصر الحضارية ويأتي تجسيدا لما تشهده من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات.

حضر المقابلة عن الجانب المصري دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبدالعاطي ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أركان حرب أحمد علي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وعدد من كبار المسؤولين.

كما حضرها عن الجانب الكويتي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والعضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح وسفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية غانم صقر الغانم ومساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله صباح حمود الصباح.