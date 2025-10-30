×
“نزاهة” تحيل إشرافيا وآخرين في “الأشغال” إلى النيابة العامة بشبهة ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام

الهيئة العامة لمكافحة الفساد
الكويت
أعلنت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الخميس إحالتها إشرافيا وآخرين في وزارة الأشغال العامة إلى النيابة العامة بشبهات ارتكابهم جرائم التزوير والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأكدت (نزاهة) في بيان نشرته في حسابها على منصة (إكس) عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.

وثمنت دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد مشددة في الوقت نفسه على التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

