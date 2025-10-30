الأرصاد الجوية: طقس مائل للحرارة نهارا ومعتدل إلى مائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع بصفة عامة مائلا للحرارة نهارا ومعتدلا إلى مائل للبرودة ليلا.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي يجلب معه كتلة هوائية حارة نسبيا وجافة وتميل درجات الحرارة إلى الانخفاض التدريجي مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا أحيانا ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون معتدلا إلى مائل للبرودة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة فيما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 14 و16 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت توقع العلي أن يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و17 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.