سفيرة تركيا: العلاقات الكويتية – التركية نموذج للصداقة والتعاون القائم على القيم المشتركة والروابط التاريخية

وزير الصحة د.أحمد العوضي وسفيرة تركيا لدى البلاد طوبي سونمز

أكدت سفيرة تركيا لدى البلاد طوبي سونمز اليوم الأربعاء أن العلاقات بين تركيا والكويت تمثل نموذجا متميزا للصداقة والتعاون القائم على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والروابط التاريخية العميقة.

وأضافت السفيرة سونمز في كلمة لها خلال احتفالية أقامتها السفارة التركية بمناسبة مرور 102 عام على إعلان الجمهورية بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية أن العلاقات بين البلدين بلغت في السنوات الأخيرة مستوى مثاليا من التعاون الإقليمي والتفاهم الاستراتيجي بفضل القيادة الحكيمة للبلدين.

وأشارت إلى أن الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه إلى تركيا في مايو 2024 مثلت محطة بارزة في مسيرة العلاقات.

وأكدت أن تلك الزيارة دشنت مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين أعقبها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الكويت في أكتوبر الجاري حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات النقل البحري والاستثمار والطاقة بما يخدم تحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035).

وأعربت عن بالغ تقديرها لموقف الكويت الإنساني السريع والداعم لتركيا عقب الزلازل المدمرة التي شهدتها مؤكدة أن تلك اللفتة الأخوية ستبقى محفورة في ذاكرة الشعب التركي رمزا للتضامن والوفاء.

وأكدت أن تركيا والكويت تتشاركان مواقف مبدئية متطابقة تجاه القضايا الإقليمية خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية موضحة أن التعاون بين البلدين يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار الإقليمي.

وشددت على أهمية تحرك المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن بشكل عاجل ومسؤول للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومنع المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.