مجموعة KIB تحقّق 20.4 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية خلال التسعة أشهر من 2025

رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي رائد جواد بوخمسين

أعلن الشيخ/ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB) عن النتائج المالية للتسعة أشهر من عام 2025، حيث تم تحقيق صافي أرباح عائدة على المساهمين بمبلغ 20.4 مليون دينار كويتي وبربحية سهم بلغت 10.48 فلس، مقارنة بأرباح بمبلغ 16.2 مليون دينار كويتي وربحية سهم بلغت 8.21 فلس خلال التسعة أشهر من العام 2024، وبنسبة نمو 26%. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 71.7 مليون دينار كويتي مسجلاً نمواً بنسبة 10% مقارنة مع التسعة أشهر من العام 2024.

وفي معرض تعقيبه، قال الجراح: “تعكس النتائج المالية للتسعة أشهر من عام 2025 متانة نموذج أعمالنا ونجاعة استراتيجيتنا الخمسية (2024-2028) التي بدأنا في تنفيذها مطلع العام الماضي. لقد نجحنا في تحقيق نمو مستدام في الإيرادات والربحية بفضل تركيزنا على تعزيز أنشطة الأعمال الرئيسية، وتوسيع حصتنا السوقية في ودائع العملاء، وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة. كما أسهمت جهودنا في تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر في ترسيخ قاعدة مالية قوية تمكّن مجموعة KIB من المضي قدماً نحو مضاعفة أصوله وتعزيز مكانته بين البنوك الأكثر ربحية في السوق الكويتي”.

وأضاف: “نحن ملتزمون بمواصلة تطوير الكوادر الوطنية، وتعزيز تجربة عملائنا عبر قنواتنا المتعددة، إلى جانب دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في جميع أعمالنا، بما يواكب تطلعات المساهمين والعملاء على حد سواء ويقربنا أكثر من تحقيق رؤيتنا بأن نصبح البنك الإسلامي المفضل في الكويت”.

وحول البيانات المالية للتسعة أشهر من العام 2025 لمجموعةKIB ، أشار الجراح إلى نمو إجمالي الأصول بنسبة 22% لتصل إلى 4.37 مليار دينار كويتي مقارنة بمبلغ 3.60 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2024، حيث جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع حجم المحفظة التمويلية بمبلغ 545 مليون دينار كويتي وبنسبة نمو 20% وصولاً إلى 3.21 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بمبلغ 2.67 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2024. كما ارتفعت محفظة الاستثمارات، والتي تتضمن صكوكاً ذات جودة عالية، بمبلغ 61 مليون دينار كويتي وبنسبة 13%، لتصل إلى نحو 521 مليون دينار كويتي تقريباً كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 460 مليون دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2024.

من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين، عن فخره بالنتائج التي تم تحقيقها خلال التسعة أشهر من العام 2025، مؤكداً أنها جاءت ثمرة رؤية واضحة وجهود جماعية متكاملة من جميع فرق العمل. وقال: “لقد واصلنا خلال التسعة أشهر من 2025 تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة بخطى ثابتة، ونجحنا في تحقيق نمو متوازن في مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية، مع المحافظة على جودة الأصول ومتانة المركز المالي للمجموعة KIB”.

واستعرض بوخمسين أبرز المؤشرات المالية خلال التسعة أشهر من العام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات لتصل إلى 14.7 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 12.8 مليون دينار كويتي وبنسبة نمو 15%، كما ارتفعت أيضاً إيرادات الاستثمار لتصل إلى 4.3 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 2.4 مليون دينار كويتي وبنسبة نمو 79%، حيث ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وصولاً إلى 71.7 مليون دينار كويتي وبنسبة نمو 10%.

وعلى صعيد المركز المالي لمجموعة KIB، أشار بوخمسين إلى نمو حسابات المودعين بنسبة 35% وصولاً إلى 3.03 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بمبلغ 2.24 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2024. كما سجلت إجمالي حقوق الملكية العائدة على المساهمين نمواً بنسبة 6% لتصل إلى مبلغ 371 مليون دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بمبلغ 351 مليون دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2024، منوّهاً إلى الاستمرارية بالحفاظ على مستويات عالية من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لتعليمات بازل 3، حيث بلغت 22.03% كما في 30 سبتمبر 2025.

وأفاد بوخمسين بأن KIB نجح في أكتوبر 2025 بإصدار صكوك مستدامة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي.. حيث حقق نجاحاً كبيراً في تغطية الاكتتاب في هذه الصكوك بمعدل ربح متوقع 5.535%؜ سنوياً، حيث لاقى الإصدار إقبالاً من المستثمرين وصل إلى أكثر من 7 أضعاف حجم الصكوك المُصدرة، حيث فاق حجم الطلبات مبلغ 2.1 مليار دولار أمريكي، وتم تسعير الصكوك عند 175 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية.

ويُعدّ هذا التسعير عند هامش ربح قياسي هو الأدنى على الإطلاق لصكوك من الشريحة الثانية من قاعدة رأس المال، ما يمثّل إنجازاً نوعياً للبنك، ويعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بأداء KIB وتوجهاته الاستراتيجي، كما يعزز مكانته وسمعته المرموقة في الأسواق الإقليمية والعالمية. حصلت هذه الصكوك المستدامة على تصنيف +BBB (طويل الأجل) من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهي مُدرجة في سوق لندن للأوراق المالية.

وذكر بوخمسين أن KIB توّج خلال العام الحالي بالعديد من الجوائز، منها جائزة “التميّز في الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2025″، من مجلة كابيتال فاينانس إنترناشيونال (CFI.co)، وجائزة “التميّز في الريادة الرقمية والمصرفية المرتكزة على تجربة العميل في الكويت لعام 2025” من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

وفي الختام، أعرب الجراح وبوخمسين عن عميق شكرهما وتقديرهما لدور بنك الكويت المركزي الرقابي والإشرافي الفعّال ومساندته المستمرة، كما أشادا بهيئة أسواق المال لدورها المحوري في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت. وقد ثَمّنا أيضاً الجهود المتفانية للعناصر البشرية في KIB التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج، ووجّها شكراً خاصاً لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم الرشيدة نحو تعزيز المركز المالي وتلبية متطلبات وممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.