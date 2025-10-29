“زين” وفريق الغوص الكويتي يُنفّذان مُهمّة بيئية بجزيرة أم المرادم للحفاظ على التنوّع البيولوجي

فريقا زين والغوص الكويتي بعد تنظيف شاطئ جزيرة أم المرادم

أعلنت زين الكويت عن تنظيم رحلة بيئية إلى جزيرة أم المرادم بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي فريق الغوص الكويتي، ضمن التزامها بدعم المبادرات البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة، حيث شملت المُهمّة تركيب مرابط بحرية لتحديد مناطق الرسو الآمنة، ومراقبة صحّة الشعاب المرجانية، إلى جانب حملة لتنظيف شواطئ الجزيرة.

أتت هذه الخطوة لتعزيز حماية التنوع البيولوجي في بيئة الكويت، إذ تُعد جزيرة أم المرادم من أهم مواطن السلاحف البحرية، وهي تُشكّل ملاذاً طبيعياً يعتمد عليه آلاف الكائنات البحرية، وتواجه تحديات ناجمة عن التلوث والأنشطة الساحلية غير المستدامة، بالإضافة إلى ارتفاع درجات حرارة المياه بسبب تغير المناخ.

تضمّنت الرحلة تركيب المرابط البحرية لتحديد مناطق الرسو الآمنة، ومراقبة الشعاب المرجانية لمتابعة صحّة الأنظمة البيئية البحرية، بالإضافة إلى تنظيف شواطئ الجزيرة، وشارك فيها فريق تمكين الشباب والشراكات المجتمعية في زين، والمتطوعين الشباب والأشبال من فريق الغوص الكويتي، في خطوة لتعزيز قيم الاستدامة لدى الجيل القادم منذ الصغر.

وتتواصل هذه الجهود ضمن شراكة استراتيجية مُمتدة لأكثر من 28 عاماً بين زين وفريق الغوص الكويتي، قدّمت خلالها الشركة أربعة قوارب مُجهّزة بالكامل دعماً لعمليات الفريق التطوعية التي أثمرت عن مئات المهام البيئية ورفع آلاف الأطنان من المُخلّفات وحماية عشرات الآلاف من الكائنات البحرية.

زين ساهمت في مئات المهام البيئية ورفع آلاف الأطنان من المُخلّفات

كما يسهم قارب زين في مهام تشمل تثبيت وصيانة المرابط حول الشعاب المرجانية، ورفع شباك الصيد والمخلّفات والأنقاض، ورصد حالة الشعاب بصورة دورية ورفع التقارير للجهات المعنية.

وتُعد المرابط البحرية وسيلة صديقة للبيئة تُسهّل رسو القوارب واليخوت بطريقة آمنة وتحافظ على القيعان والشعاب، ما يحد من الأثر السلبي لوسائل الرسو التقليدية على الحياة الفطرية في محيط الجزر والسواحل الكويتية.

وترتكز مبادرات زين البيئية على استراتيجيتها المتكاملة للاستدامة، التي تُركّز على الحد من آثار التغير المناخي وتحقيق الحياد الكربوني من خلال مبادرات عملية تشمل دعم الشراكات البيئية المحلية، وبرامج مراقبة الشعاب المرجانية، والمشاركة في مشاريع التشجير، وتمكين الشباب بمهارات الاستدامة، ودمج معايير الاستدامة والحوكمة البيئية (ESG) في سلسلة التوريد.

كما تواصل الشركة الاستثمار في حلول التكنولوجيا المبتكرة مثل روبوت تنظيف الشواطئ BeBot الذي يقوم بتمشيط وتصفية الرمال والتقاط النفايات المدفونة وجمع الأعشاب البحرية وتسوية مساحات الشاطئ، ويعمل بالكهرباء عبر الطاقة المتجددة، وأسفرت مبادراته السابقة عن جمع كميات كبيرة من المُخلّفات من شواطئ الكويت المُختلفة.