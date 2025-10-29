وزيرة الشؤون تقوم بزيارة المجلس الأعلى للأسرة للاطلاع على سير العمل بمختلف إداراته وأقسامه

وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة خلال زيارتها لمقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بزيارة إلى مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة للاطلاع على سير العمل في مختلف الإدارات والأقسام حيث كان في استقبالها الأمين العام للمجلس منى المطيري وعدد من القيادات والموظفين.

وقالت الحويلة في تصريح صحفي اليوم الاربعاء عقب الزيارة إن المجلس الأعلى للأسرة أحد أهم الأذرع الداعمة لـ(الشؤون) في تنفيذ السياسات الاجتماعية مشددة على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الاستقرار الأسري وبناء جيل واع ومحصن بالقيم الكويتية.

وأضافت أن اللقاء تطرق إلى عدد من الموضوعات المهمة منها ملف خدمات الإيواء وآليات تحسين بيئة الرعاية المقدمة للفئات المستفيدة إلى جانب مناقشة المقترحات الهادفة إلى تطوير العمل الميداني والبرامج المجتمعية ذات الصلة بالأسرة.

وأشارت إلى أهمية تطوير الأداء المؤسسي للمجلس وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة برؤية الكويت التنموية في مجالي الأسرة والطفولة.

واستمعت خلال الزيارة إلى عرض تفصيلي حول آليات تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة ودور المجلس في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة والطفل في دولة الكويت.