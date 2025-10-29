ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى مصر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر البلاد لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له البلاد اليوم متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة رسمية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكان في وداع سموه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وكبار المسؤولين في الدولة.