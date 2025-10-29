وزير الصحة: نولي اهتماما خاصا بالرعاية المتكاملة لذوي متلازمة داون وأفضل جودة حياة لهم وأسرهم

صورة جماعية

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لذوي متلازمة (داون) عبر تطوير الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق أفضل جودة حياة لهم وأسرهم.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء على هامش حفل توعوي نظمه مركز الأمراض الوراثية بمستشفى غنيمة الغانم في منطقة الصباح الصحية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمتلازمة داون بحضور الطواقم الطبية المختصة والأطفال وذويهم.

وشدد الوزير العوضي على التزام دولة الكويت برعاية ودعم ذوي متلازمة داون عبر تطوير الخدمات والبرامج المقدمة لهم مشيرا إلى أن عدد المسجلين لدى وزارة الصحة بلغ 4330 منذ العام 1980.

وأوضح أن اليوم العالمي لمتلازمة (داون) يمثل فرصة لتعزيز الوعي المجتمعي بقضاياهم ونشر ثقافة القبول والتقدير والاحترام للتنوع الإنساني مؤكدا استمرار الجهود الوطنية لدعم البرامج والمبادرات التي تسهم في تمكينهم صحيا ومجتمعيا وتعليميا.

وأعرب عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية الوطنية الإنسانية مضيفا أن رؤية الأطفال والشباب من ذوي متلازمة داون وهم يعبرون عن قدراتهم وإبداعاتهم تمثل مصدر فخر واعتزاز ويعكس ما وصلت إليه الكويت من وعي مجتمعي وتكامل في الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وتوجه وزير الصحة بالشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة في تنظيم الفعالية وللكوادر الصحية والمؤسسات التعليمية وجهودهم في دعم ذوي متلازمة داون مؤكدا استمرار العمل المشترك لتعزيز رسائل التوعية والدمج الإيجابي في المجتمع.